Zabijačka u Pavelků má svoji tradici

Hranicko – Zabít a pověsit pašíka, přiťuknout si panákem domácí slivovice. V rodině Pavelků z Olšovce na Hranicku, je zabijačka již dlouholetou tradicí. Nejinak tomu bylo i v sobotu 4. února, kdy se u porážení dvou set padesátikilového prasete sešla početná část rodiny a známých. Zabijačka u Pavelků předchází další rodinnou tradici, tou je draní peří, které proběhne od pondělí 6. února do pátku 10. února.

„Letos bohužel nezabíjíme prasátko z našeho chovu, dříve tomu ale tak bylo. My jsme všichni rozběhnutí, neměl by kdo poklízet. Prase tak máme od souseda, ale alespoň se jedná o kus z domácího chovu,“ prozradila Marta Pavelková, která s společně s manželem Jaroslavem zabijačku pořádá. Na tradiční rodinné akci se však nikdy nesejde plný počet příslušníku klanu Pavelkových. „Jsme opravdu velmi početná rodina, proto se každoročně osazenstvo střídá, ne každý má také vždy čas dorazit. Zveme i rodinné známé,“ řekla Marta Pavelková.



Průběh zabijačky měl pevně v rukou Jaroslav Pavelka starší. „Prase se nejdříve zabije, poté se dá do trok, které jsou po mém pradědečkovi, a jsou vytesané z jednoho kusu lípy. Následně se prase opaří horkou vodou a očistí od štětin. Dalším krokem je oddělení hlavy od trupu a vydělání vnitřnosti. Ženská část rodiny chystá ve sklepě cibuli a česnek. My chlapi čistíme střeva a porcujeme maso. Prvním jídlem ze zabijačky je vždy mozek,“ vysvětluje zkušeně Jaroslav Pavelka. Součástí zabijačky je tradiční popíjení domácí pálenky, ti kteří se zabíjení účastní poprvé, musejí ochutnat pálenku s čerstvou prasečí žlučí.



Pan Jaroslav naučil všechny své dovednosti syna, který tak může v budoucnu s tradicí rodinných zabijaček pokračovat. „Aby se mohla rozpůlit hlava, musíte nejprve odstranit kost, která tu hlavu drží. Poté můžeme vytáhnout jazyk, který se dá uvařit. Jeho špičku si vždy vezme ten, kdo je nejvíce hubatý,“ vysvětluje Jaroslav Pavelka mladší.



Střeva prasete a člověka jsou v mnoha věcech podobné. „Prase má asi sedm metrů dlouhé tenké střevo. Rozdíl oproti člověku je v tom, že u prasete přechází tenké střevo do takzvané barbory, odtud pak jde tlustým střevem. My barboru nemáme, ale zase máme tlusté střevo,“ ukazoval vnitřnosti zvířete Jaroslav Pavelka starší. Devadesát procent prasete se dá zpracovat, zbylých deset jsou kosti, ty Pavelkovi sešrotují a dají slepicím.



„Tradičních akcí na venkově ubývá. Například koně vidíte více ve městech, protože existují jízdárny, na vesnici je to v podstatě rarita. Také bylo zvykem, že každý hospodář si uměl zabít prase sám. Můj stařeček chodíval zabíjet ostatním, otec už ne, ten nezabil ani slepici,“ zavzpomínala Marta Pavelková.



Marta Pavelková je duší Olšovce. Založila společnost Patriot, která připomíná historické události obce. Jejím dalším počinem je soutěž o nejlepší koláče, salát a slivovici. Organizuje soutěže a zájezdy, včetně mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu. V minulém roce se stala, jako jedna z jednadvaceti žen z celé republiky, držitelkou Řádu Elišky Přemyslovny. (job)