Zanedlouho započnou semináře ke kotlíkovým dotacím pro občany

Město Hranice ve spolupráci s Hranickou rozvojovou agenturou připravují informační semináře k dotačnímu programu Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II. Pro občany tak bude připraveno poradenství a také pomoc při žádání o dotaci. Žádost pak mohou podávat od 24. října do konce listopadu.

Kotlíkové dotace. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Jiří Kopáč

„Vyhlášený program bude, až ho schválí rada Olomouckého kraje, která zasedá v pondělí 18. září. Předpoklad je, že hned druhý den bude vyhlášena výzva a budou zveřejněny veškeré informace. Od té doby by mělo začít fungovat u nás v agentuře poradenství zdarma,“ řekla ředitelka Hranické rozvojové agentury Michaela Škrobánková.



Konec září

Semináře odstartují v pondělí 25. září, kdy se v době od 13 do 16 hodin bude konat zahajovací, krajský seminář v Zámeckém klubu. Další sezení s občany už bude pod taktovkou Hranické rozvojové agentury.



„Další semináře budou v úterý 3. října od 16 do 18 hodin a v pondělí 9. října od 16.30 do 18 hodin, vždy v Zámeckém klubu. Na programu bude představení dotačního programu Kotlikové dotace, prezentace žádosti, způsob jejího vyplnění a další potřebné informace. Občané budou mít možnost vznesení svých dotazů a individuální konzultace,“ sdělil mluvčí města Petr Bakovský.



8 procent ze svého

Pokud se občané rozhodnou zapojit se do dotačního programu, jejich náklady na výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy na pevná paliva se radikálně zmenší. V loňském roce byla v první výzvě podpořena částka maximálně 85% ze 150 tisíc korun. Město Hranice pak žadatele podpoří dalšími 7 procenty. Občan tak ze svého zaplatí pouze 8 procent z celkové částky.



„Peníze bude možné poskytnout na pořízení tepelného čerpadla, plynového kondenzačního kotle i kotle na pevná paliva. Podporu však už není možné poskytnou na kotel na uhlí a kombinovaný kotel s ručním přikládáním,“ informoval mluvčí.



„Příjem žádostí bude probíhat od 24. října do konce listopadu. My jsme subjekt, který obyvatelům Hranic s tou žádostí pomůže,“ uzavřela Michaela Škrobánko z Hranické rozvojové agentury.