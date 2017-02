Zápasník Nikolas Kubáň: Chci to v Hranicích jednou pořádně rozjet

Hranice - Talentovaný sportovec z Hranic rozjel svou kariéru zápasníka v různých bojových sportech.

Zápasník Nikolas KubáňFoto: Archiv sportovce

Nakonec ale zakotvil u MMA (mixed martial arts), což je plnokontaktový bojový sport bez využití zbraní.

Toto odvětví bojových sportů obsahuje nespočet technik od boxu, přes judo, karate, až po brazilské jiu jitsu.

„Čím víc toho člověk umí, tím je to pro něj lepší,“ osvětlil základy sportu Nikolas Kubáň.

Chtěli jsme se prostě zmlátit

K bojovým sportům se Nikolas dostal už když mu bylo 16 let.



„Byl jsem mladý kluk, dělal jsem všechno. Kamarád mi řekl, že v Hranicích někdo trénuje kickbox. Tak jsem to šel zkusit,“ řekl Nikolas Kubáň.

Během několika tréninků se naučil základní techniku, jak stát nebo udeřit.

„Byli jsme neskutečně natěšení, koupili jsme si rukavice, chrániče na zuby, chtěli jsme se prostě zmlátit,“ uvedl s úsměvem Kubáň.

Pořádná motivace k tréninku a zlepšování přišla ve chvíli, kdy vyzkoušel první zápas s trenérem Danielem Jirschem.

„Věřil jsem si, zkusil jsem sparing s trenérem. Ten mi vyloženě rozbil hubu,“ smál se mladý zápasník.

Od té doby se však naučil několik nových technik a sbíral nové zkušenosti také v jiných klubech.

Zápasím s rozumem a technicky

Kromě hranického KB Tigers jezdil do přerovského klubu, do Brna, nakonec však našel svůj klub v Olomouci.

„Tam mám momentálně svého trenéra, který mi domlouvá zápasy. Pořád ale navštěvuji hranický klub,“ dodal.

KB Tigers Hranice funguje pod vedením Daniela Jirsche několik let. I když se neustále stěhoval, má velmi dobré vybavení a poměrně stálou členskou základnu.

„Trénovali jsme po garážích, nyní však máme prostory za čističkou odpadních vod. Myslím, že zhruba dvacet kluků chodí do klubu trénovat i čtyřikrát do týdne,“ vysvětlil Nikolas Kubáň.

Nyní mladý nadšenec do bojových sportů zápasí v poloprofesionálních utkáních pořádaných českou organizací GCF (Gladiator Championiship Fighting) s velmi dobrými výsledky.

„Mám za sebou několik zápasů, a ještě jsem neprohrál. Můžu říct, že do zápasů jdu spíše s rozumem a hlavně technicky. Nejsem agresivní zápasník,“ vyprávěl Nikolas Kubáň o svých úspěších.

Jednou to v Hranicích pořádně rozjet

Příprava zápasníka je náročná, musí se dodržovat dieta a intenzivní fyzický trénink.

Zlepšení přicházelo, ale nebylo to vždy jednoduché: „Musím tomu obětovat hodně, občas mám krizové situace, a říkám si, že se na to vykašlu. Vím však, že ta příprava tam je, jsem silný, a můžu něco dokázat,“ přiznal.

MMA je všestranný sport, ve kterém není radno podceňovat ani slabší bojovníky.

„Nikdy nevíš, co se může stát, je to nevyzpytatelné,“ vysvětlil Nikolas Kubáň.

Nyní mladý zápasník trénuje a připravuje se na další zápasy. Profesionální kariéru v MMA však zatím neplánuje.

„Dělám to pro radost, nepotřebuji tituly, nemusím být zápasnická hvězda v Česku ani v zahraničí,“ říká o sobě. „Když se bude dařit, půjdu dál a uvidíme,“ dodal.

Nedílnou součástí náročného sportu jsou však také úrazy, zlomeniny, otřesy mozku.

„Ten sport se nedá dělat do nekonečna. V budoucnu bych chtěl mít trenérskou licenci a pořádně to v Hranicích rozjet. Předat své zkušenosti dál, to je moje cesta,“ dodal Nikolas Kubáň.

VERONIKA HEGAROVÁ