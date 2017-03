Zápis do prvních tříd v Hranicích se blíží, připravte své ratolesti

Rodiče a jejich dítka se mohou těšit na zápis do prvních tříd. Ratolesti však z návštěvy školy nemusí mít strach, protože jsou pro ně připravené i dárky.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Každý rodič by měl počítat s tím, že si musí udělat čas, protože délku zápisu nelze předem určit.



„Délka zápisu je individuální, někdy je to dvacet minut, jindy půl hodiny. Je to podle toho, kolik přijde dětí v daný okamžik. Při zápise se zkouší, jestli třeba dítě pozná barvy a další důležité věci, které s ním každý rodič prošel,“ uvedl ředitel základní školy 1. Máje Ivan Straka.



Základní školy otevřou hned několik tříd, takže by měla být kapacita pro děti dostatečná.



„Budeme otevírat tři klasické třídy a jednu třídu bilingvní (dvojjazyčnou, pozn. red.), kterou máme jediní v Olomouckém kraji,“ dodal ředitel.

Na základě zápisu pak proběhne řízení a rodiče dostanou do třiceti dnů vědět, zda je jejich dítě přijato. O výsledcích informují jak na webových stránkách, tak i ve školách.



Zápis do prvních tříd proběhne v pátek 7. dubna od 14 do 18 hodin a poté v sobotu 8. dubna od 9 do 11 hodin.