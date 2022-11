Andrej Babiš by byl raději znovu premiérem, ale jak v pondělí uvedl před novináři, není příliš reálné, že by k tomu v příštích třech letech dostal šanci. Na předčasné volby nemůže vsadit, a pokud bude schválen lustrační zákon i pro členy vlády, tak ani na ty řádné v roce 2025. Prezidentská funkce je jedinou metou, jež se mu nyní nabízí.

Zdůrazňuje, že má všechny předpoklady být hlavou českého státu: politické i manažerské zkušenosti, mezinárodní kontakty, prozápadní orientaci. K tomu dodává, že ho soud nepochybně v kauze Čapí hnízdo osvobodí (tudíž nepotřebuje prezidentskou imunitu) a s StB nikdy nespolupracoval, což prý nakonec prokáže.

Babiš. Kandidát Babiš

Hlavním motivem jeho angažmá je ale znechucení nad tím, jak zemi spravuje pětikoaliční vláda.

Z Hradu je podle něj možné mnoho věcí ovlivnit, ať už jde o jmenování členů bankovní rady, vetování zákonů, nebo účast na zasedání kabinetu. Při těchto slovech se ministři jistě orosili hrůzou, neboť straší-li je něco ve snu, je to Andrej Babiš za jejich zády ve Strakově akademii.

Šéf ANO přiznává, že jeho šance na zvolení není velká, ale na dotaz Deníku, proč tedy do toho jde, odpověděl: „Chci vyhrát. Samozřejmě.“

Babišova kandidatura je logický krok. Je jedinou politickou figurou, která chce nahradit Miloše Zemana. Nemusí se snažit, aby ho lidé poznali, protože neexistuje volič, který by nevěděl, kdo je Andrej Babiš, což se o většině jeho soupeřů říci nedá.

Jeho největším problémem je počet lidí, kteří by mu nikdy nedali hlas. Těch je výrazně přes padesát procent. To je číslo, které se bude jeho tým snažit snížit.

Babišovi dá velkou práci krotit svoji impulzivní povahu a nenabízet motýle a věty typu: „Není to moje. Je to nějaký firmy, která patří do holdingu.“

Když lidi přesvědčí, že mu jde o zájmy České republiky, nikoli Agrofertu, může dojít do finále. Klidně i dál.