Je to jednoduché jak facka. Kdyby se Evropská unie chovala v době covidové krize tak, jako se dosud chová během krize plynové, tak by jedna vakcína proti covidu stála ne stokoruny, ale tisíce. Především v počáteční fázi očkování dokonce mnoho tisíc korun. Jenže to se nestalo a děkovat za to můžeme především společným unijním nákupům vakcín proti covidu. Díky nim nedošlo k finančnímu boji mezi státy EU o dodávky vakcín.