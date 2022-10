Šéf hnutí ANO Andrej Babiš se pochlubil, že ve 111 městech nad deset tisíc obyvatel ANO vyhrálo v 84 případech. Co z toho jeho zvolení zastupitelé vyvodili? Spojenectví s koalicí Spolu nebo jedním z jejích členů, především ODS.V Brně po odchodu lidovce Petra Hladíka na ministerskou pozici zřejmě vznikne rada na vládním půdorysu, ale bude to výjimka.

Hrad versus Spolu

Pozornost se logicky upíná k Praze, která měla být výkladní skříní pětikoalice. Tomu zatím brání fakt, že lídr Spolu a poslanec ODS Bohuslav Svoboda nesnáší dosluhujícího primátora Zdeňka Hřiba za Piráty. A naopak. Pro Svobodu je Hřib nafoukaný fracek bez respektu k šedinám a pro Hřiba je Svoboda muž minulosti, zatímco on se dívá do zelené, cyklostezkové, komunitně energetické a dopravně hromadné pražské budoucnosti.

Zastupitelé ODS, kteří čtyři roky seděli v opozici s ANO a nadávali na Hřiba a Čižinského, by nyní daleko raději koalovali s Patrikem Nacherem.

Jenže to je málo pravděpodobné, neboť do toho bude mluvit TOP 09 a Jiří Pospíšil, který získal druhý největší počet preferenčních hlasů. Pochybuji, že by dal přednost objetí s ANO. Pražané jen musejí doufat, že se v těch politických hrátkách nevytratí to podstatné, tedy péče o jejich potřeby a rozvoj metropole.