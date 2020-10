Opakování penalty proti Slavii v odvetě čtvrtého předkola Ligy mistrů na půdě dánského Midtjyllandu byl absolutní faul na fotbal. Pevně věřím, že se z toho nestane memento. A to neříkám jako Čech, ale jako příznivec fotbalu. Za mě to bylo rozhodnutí naprosto skandální, byť můžeme polemizovat o tom, že gólman Kolář opravdu vykročil před brankovou čáru.

Foto: Deník

Neumím si představit, co by se dělo, kdyby se tohle opakovalo vždy, když brankář udělá malý přešlap. Když byl pan rozhodčí Skomina tak přesný a šel do takových krajností, (ne)chápu, proč tedy nepřezkoumal držení Kuchty. Tím vlastně na sebe vše práskl a od toho okamžiku bylo patrné, jak ten zápas dopadne a kdo má postoupit.