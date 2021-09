Všimli jste si, že tu je nějaké volební témas velkým T? Migrace je mimo hru, protože všechny relevantní strany se shodují, že pomoci afghánským spolupracovníkům české armády bylo správné, ale další případné uprchlíky není rozumné přijímat. Jejich problém se má řešit hlavně dohodami se sousedními zeměmi a Tureckem.Covid je mimo hru, neboť v létě síla viru oslabila, naočkováno je55 procent obyvatelstva, nemocnice nejsou přetížené a školy jsou dobře připravené.

Spor o BIS a jejího šéfa je mimo hru. Byť premiér Babiš neukázal bicepsy, ale jen malé svalíky, za Michala Koudelku se postavila uhájil pro něj ředitelské křeslo Hradu navzdory. V tom ho podporují všichni jeho hlavní soupeři. Samozřejmě po volbách se Babišovi toto malinké hrdinství může vrátit jako bumerang. Z prezidentova okolí se šíří zvěsti, že Miloš Zeman se cítí být Babišovým postupem velmi zhrzen, a proto možná změní názor a premiérem ho nejmenuje. Nebo jen jednou.

Kromě občas až legračních šarvátek mezi šéfem hnutí ANO a pirátským lídrem Ivanem Bartošem je na politickém nebi jasno, bez mráčků. Přitom tyto volby jsou vzhledem k budoucnosti České republiky zcela klíčové. Ne kvůli směřování na Západ co nejdál od Moskvy a Pekingu. Tam chtějí Babiš, Fiala i Bartoš.Nejdůležitější otázka zní, co bude s veřejnými financemi. A o tom všichni decentně mlčí. Kromě sociální demokracie, která mluvío progresivním zdanění a zavedení sektorové bankovní daně, ale pravděpodobně o tom jako neparlamentní strana rozhodovat nebude. „Ptejte se politiků, jestli před volbami planě neslibují nízké daně a vysoké výdaje, když to nebudou moci splnit. Jako ekonom, který nikam nekandiduje, vám mohu říct, že na stávající velikost veřejného sektoru současné příjmy nestačí,“ řekl v pátečním rozhovoru Deníku bývalý viceguvernér ČNB Mojmír Hampl.

Řečeno jeho slovy, nyní doslova projídáme budoucnost a za rohem vykukuje státní bankrot, protože vláda pouští eráru žilou víc, než může unést. Z toho důvodu byl za covidové krize nesmysl jak snižovat daň z příjmu fyzických osob, tak rušit daň z nabytí nemovitostii zvyšovat důchody nad valorizační zákonné schéma.Nikdo z politiků o tom nemluví, ale vězte, že po volbách na své sliby zapomenou a tvrdě vám sáhnou do peněženek. Jinak se položí školství, zdravotnictví, armáda i policie.