/FOTO + VIDEO/ Velkou show nabídl premiérový turnaj Final 4 v rámci Středomoravské ligy v basketbale mužů. Amatérská soutěž se v pátek a sobotu poprvé dočkala jedinečné profesionální atmosféry i organizace v podání BK Lipník nad Bečvou, který přivítal nejlepší čtyři týmy základní části – KK Valašské Meziříčí, SK UP Olomouc B, TBS Sokol Přerov a SKB Fastav Zlín B.

Basketbalové Final 4 v Lipníku nad Bečvou nabídlo skvělou podívanou

Efektní nástup hráčů, česká hymna, soutěž pro fanoušky, fotokoutek, taneční vystoupení, živá produkce dvou Djů a po oba dny natřískané tribuny – pro většinu hráčů šlo o životní zážitek.

Páteční semifinálové boje překvapily. První a druhý tým dlouhodobé soutěže z Valmezu a Olomouce si to odpoledne rozdaly pouze o bronz, který si nakonec odvezli hráči Valašského Meziříčí.

Přerov i přes výškový deficit skvělým týmovým výkonem přehrál Olomouc a proti Zlínu tak mohl v sobotu večer bojovat o titul.

„V dané konkurenci jde o dobrý výsledek. Od nás to byl ve Final 4 super výkon, když jsme se dostali ze semifinále. Tam se ukázala naše nepopsatelná síla, dokážeme naší obranou tým absolutně zastavit. Něco v nás je, máme zkušené i rychlé, mladé a atletické kluky,“ byl spokojen hrající trenér Přerova Michal Krčmář.

Rozhodly mladé zlínské hvězdy

První poločas finále pak nabídl naprosto vyrovnanou podívanou, mladší tým Zlína vedl po dvou čtvrtinách o tři body a vypadalo to na pořádné drama. Jenže ve třetí čtvrtině béčko prvoligového Fastavu tažené talentovanými prvoligovými mladíky z A-týmu Adamem Šiškou a Danielem Mlčochem soupeře přestřílelo. Nakonec z toho byla pro Přerov prohra 74:90. A stříbrný pohár pro vicemistra.

„Nedokázali jsme ubránit mladé opory soupeře. Je vidět, že tito hráči jsou rozdíloví, stačí jim chvilka na zakončení. A tak to dopadlo. Dostali jsme trojky a těžko se s tím pak dalo něco dělat,“ hodnotil Pavel Marek, jeden ze zkušených matadorů v barvách Přerova, kde má spousta borců blíže čtyřicítce.

I proto by případný postup do 2. ligy, která je časově výrazně náročnější hlavně přes víkendy, nejspíš Přerované přenechali jinému celku.

„Máme relativně starý kádr s pár mladými. Pravděpodobně bychom to stejně nehráli. Zlín už chce postoupit do 2. ligy dva roky, má mladý mančaft a my mu to jen přejeme,“ vzkázal Pavel Marek.

Zlín obsadí další kategorii

SKB Zlín je významnou basketbalovou líhní na Moravě a bude moci mladší hráče ohrávat v mužské kategorii kromě 1. ligy ve dvou dalších záložních týmech.

„Budeme mít oblastní soutěž, druhou ligu i první ligu. Ať děti, které vychováme, vidí, že tam je návaznost, pořád fungujeme. Ať můžou dál s basketem pokračovat v mužích od těch nejlepších po ty horší. Tento sport je hlavně o lásce,“ připomněl jeden ze zkušenějších hráčů zlínského béčka Rostislav Štencl.

Také přerovský tým však má ve svém středu mládí, které se mu podařilo zabudovat do kádru. Marek Krejčí, Filip Tichavský či Adam Kadeřábek ukázali, že mohou patřit mezi opory, naskočit můžou i další.

„Pokud u nás zůstanou, bude to super. Moc se posunuli a dostali do našeho basketbalového jádra. Je potřeba je zapojovat víc a víc. My nemládneme, kluci mají rodiny a méně a méně času. Pokud si udržíme hráče, můžeme se zase do Final 4 vydrápat,“ věří přerovský Michal Krčmář.

Výsledky Final 4

Semifinále:

Valašské Meziříčí – Zlín B 73:93 (13:26, 34:45, 54:70)

UP Olomouc B – Přerov 62:74 (10:15, 28:37, 44:62)

O 3. místo: Valašské Meziříčí – SK UP Olomouc B 70:58 (12:9, 39:32, 61:37)

Finále: Přerov – Zlín B 74:90 (18:19, 43:46, 66:75)