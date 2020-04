ANO Díky rozumné strategii, nasazení lidí v „první linii“ a disciplíně drtivé většiny ostatních země v boji proti epidemii uspěla. Zdravotnictví není přetíženo a může pomáhat těžším případům. Počet úmrtí spojených s koronavirem je nízký. Přes to, že se testuje stále více, přibývá méně prokázaných nákaz. Připravena a odzkoušena je chytrá karanténa. Není důvod se obávat návratu epidemie.

NE Poznatky o tom, jak se chová koronavirus, jsou chudé. Jediné, co proti němu působí, jsou izolace a hygiena. Česko v boji s virem uspělo právě proto, že zavedlo včas karanténu, poměrně přísné omezení pohybu a nošení roušek. Pokud by byly zákazy rozvolněny příliš rychle, neexistuje žádná záruka bezpečnosti. Nákaza se může začít šířit bez kontroly.

Německo, Rakousko a Dánsko jsou rychlejší

ANO V boji proti koronaviru si vedou dobře i v Německu, Rakousku či v Dánsku. Všechny tyto země zvolily postupný přechod ke svobodnému životu. Jejich harmonogram je však rychlejší. Otevírají se větší obchody, žáci se vracejí do škol. Není důvod se domnívat, že by tamní vlády riskovaly zdraví lidí. Když to tedy jde tam, proč ne u nás?

NE I když země sdílejí poznatky o epidemii, každá má svou vlastní strategii, založenou na znalosti místních poměrů. Vláda musí vzít v úvahu kapacitu zdravotnictví či jeho organizaci. V každé zemi probíhá epidemie poněkud jinak. Jiné jsou i cesty současné a budoucí pomoci podnikatelům a zaměstnancům. Není tedy důvod českou cestu, která byla dosud úspěšná, nyní zpochybňovat.

Hospodářství potřebuje rychlý start

ANO Ekonomiku čeká podle optimistických odhadů letos propad o šest procent. Za tímto číslem se ale skrývají konkrétní životy podnikatelů a zaměstnanců. Jejich zástupci už dnes kritizují vládu za pomalou a chaotickou pomoc. Každý den, kdy jsou obchody, restaurace, hotely a další provozy zavřeny zbytečně, znamená ztrátu pracovních míst a zánik živností.

NE Nic by nepoškodilo zemi více než návrat epidemie, a to i hospodářsky. Vládní pomoc je poměrně rozsáhlá, všichni, kdo jsou bezprostředně postiženi omezeními, která plynou z karantény, o ni mohou požádat a dostanou ji. Je třeba vzít v úvahu i to, že veškeré hospodářské ztráty jsou nahraditelné, zbytečná ztráta životů nikoliv.

Lidé už to nevydrží

ANO Češi budili objev světa svou disciplinovaností. Dodržovali zákazy plynoucí z omezení pohybu, nosili roušky. To v době, kdy to bylo nezbytné. V době, kdy každý vidí, že některá omezení a zákazy jsou už nadbytečné, lidé je budou porušovat. Až dosud probíhala karanténa klidně, teď budou vznikat zbytečné konflikty mezi občany a policií.

NE Lidé většinou chápou, o co běží. Vládním příkazům se podrobili dobrovolně, neboť to považovali za nutné. I teď je jim jasné, že uvolňování karanténních opatření musí být postupné. Vědí, že když si část svobody ještě pár dní odepřou, budou ji mít brzy celou zpět. Policie až na výjimky dosud postupovala lidsky a rozumně. Bude tak postupovat i nadále.