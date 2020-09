"Za odůvodněné dánské úřady považují cesty za prací (vč. au-pair), k pracovnímu pohovoru, z důvodu přepravy/dodávky zboží a podobně. Do Dánska mohou přicestovat i studenti za účelem vysokoškolského i středoškolského studia, či za účelem studijní stáže," uvedlo české ministerstvo zahraničí na twitteru.

Vstup je povolen také rodinným příslušníkům s přímou rodinnou vazbou, jako je rodič, dítě či sourozenec, a nesezdaným partnerům osob, které žijí v Dánsku. Za dostatečný důvod se považuje i účast při porodu či na pohřbu.

Dánské úřady aktualizují svá doporučení týkající se cestování vždy ve čtvrtek odpoledne. Dánská rozhlasová a televizní stanice DR dnes také uvedla, že Česko bylo přeřazeno ze žluté do oranžové kategorie zemí, které Kodaň nedoporučuje svým občanům navštěvovat, pokud to není nutné.

???? @mzvcr upozorňuje, že Dánsko zařazuje Českou republiku od 12. 9. 00:00 hod. na seznam rizikových zemí. Nadále budou do země vpuštěni jen ti, kteří k tomu mají pádný důvod (NIKOLIV TURISTÉ). — MZV ČR (@mzvcr) September 11, 2020

Již dříve na zrychlený nárůst počtu koronavirových nákaz v Česku zareagovaly i další evropské země, znepokojení však vzbuzovala zejména Praha. Tu na seznam rizikových oblastí zařadilo Německo, které cestující bez čerstvého potvrzení o negativním testu posílá do karantény.

S podobnou restrikcí vůči "pražskému regionu" přišla také Belgie, přičemž její opatření má platit od pátečních 16:00 SELČ. České velvyslanectví v Bruselu upozornilo, že belgický semafor je určen hlavně pro cesty, které je možné odložit, tedy například cesty turistické. Netýká se naléhavých a bezodkladných osobních nebo obchodních cest.

Česko s výjimkou Prahy však zůstane podle belgického velvyslanectví v oranžové kategorii. Všichni cestující tak budou muset před cestou do Belgie dál vyplňovat formulář, který se používá pro kontaktování cestovatele, pokud je zjištěna infekce, a pro případné vystopování jeho kontaktů.

K restrikcím přistoupilo i Švýcarsko, které zařadilo Česko na seznam rizikových zemí. Rozhodlo, že od pondělí 14.9. bude po příjezdu z ČR povinná karanténa. Dnešní informaci švýcarských zdravotnických úřadů ČTK potvrdila zástupkyně velvyslankyně ČR v Bernu Irena Valentová.

Podle Valentové se povinná desetidenní karanténa nebude vztahovat na tranzit Švýcarskem do 24 hodin, ani přestupy na navazující lety na letištních terminálech.

Karanténu nelze nahradit testem

Švýcarský zdravotní úřad (BAG) na svých stránkách upozorňuje, že povinnou karanténu nelze nahradit negativním testem na koronavirus. "Negativní test povinnost karantény neruší, ani nezkracuje délku karantény. Negativní test totiž nevylučuje nákazu novým koronavirem," uvádí úřad.

"Pokud je to jen trochu možné, nejezděte do rizikových oblastí. Teď to není dobrý nápad," vyzval dnes na tiskové konferenci Švýcary ministr zdravotnictví Alain Berset. Zároveň vysvětlil, že se vláda rozhodla přistupovat ke karanténnímu seznamu detailněji, a v případě sousedních zemí tak na něj bude přidávat jen postižené regiony, nikoli celé země. Nadále chce mít také výjimky pro přeshraniční pracovníky.

Švýcarsko se potýká s trvalým růstem počtu případů koronaviru od počátku července. Dnes BAG ohlásil 528 nových případů, což je nejvíce od první poloviny dubna.

Cestovní omezení pro obyvatele Prahy zřejmě zavedou i další členské státy EU. "Členské státy EU se chystají dát Prahu na červený list," uvedl na twitteru europoslanec za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský.

Rumunsko bude "zelené"

Česko se rozhodlo od 14. září vrátit Rumunsko zpět na seznam zemí s nízkým rizikem nákazy. Ministerstvo zdravotnictví ČR to zdůvodnilo tím, že "incidence v Rumunsku se stabilně pohybuje pod 100, konkrétně 83-85 případů na 100 tisíc obyvatel".

Naopak Kanárské ostrovy česká vláda od 14. září přiřadí ke zbytku Španělska, které dlouhodobě patří na českém seznamu mezi mezi rizikové země z hlediska možnosti nákazy koronavirem.

Pro české turisty to znamená, že po návratu ze Španělska musejí nejpozději do 72 hodin od vstupu na území Česka telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem kontaktovat krajskou hygienickou stanici a bezodkladně se nechat na vlastní náklady testovat na covid-19.

Situace se naopak výrazně zhoršila ve Francii. Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestu do Francouzské republiky zvážit.

Podle Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí mělo Česko v posledních dvou týdnech v průměru 38 nových nákaz denně na 100.000 obyvatel, uvedla stanice DR. Dánské úřady řadí mezi rizikové takové země, které mají v průběhu jednoho týdne denní přírůstek infekcí vyšší než 30 na 100 tisíc obyvatel.