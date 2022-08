Magdeburg nám dnes přijde jako od Čech vzdálené město, ale v desátém století to bylo sídelní město prvního císaře Říše římské Otty I. a také místo, kde devět let působil svatý Vojtěch. Císař má dnes u radnice zlatou sochu, nejstarší jezdeckou sochu severně od Alp, jak říkala průvodkyně.

Dnes je jen hlavním městem Saska-Anhaltska, dvoumilionové spolkové země uprostřed Německa a pokud je něčím pozoruhodný, tak směsicí stylů architektury, které tu najdete. V lednu 1945 spojenecký nálet zničil Staré město z 90 procent, víc než byly zničeny Drážďany. Zatímco Drážďany obnovily a pořád ještě obnovují svoje historické centrum, tady to soudruzi z NDR našvihali, jak jim to zrovna vyšlo. Panelák ze sedmdesátek vedle kostela z 12 století. Stalinskou sorelu uprostřed centra. Obnovili jen některé chrámy, kostely, kláštery a paláce. Ale mezi to našvihali bytové domy, sem tam nějaký vysoký panelák.

Po sjednocení Německa k tomu přibyla kvalitnější architektura, mnohé neopravené z historických budov se doopravilo, přibyly parky, obchodní centra i pěkná zákoutí. A také Hundertwasserův dům na dohled od obřího gotického dómu, který určitě nic nezkazil. Výsledek je třicet let od sjednocení Německa docela k žití i ke koukání.

Na kole podél Labe k Atlantiku. Díl devátý: Cesta krajinou Saska-Anhaltska

Něco podobného jako spojenecký nálet zažil Magdeburg za třicetileté války, kdy ho dobili Habsburkové a skoro jej vyvraždili a srovnali se zemí. Obnovy města se ujal takový místní Leonardo da Vinci, Otto von Guericke, který byl pak třicet let starostou. Vedle obnovy města zvládl ještě průlomové objevy v oblasti vakua. Vynalezl vývěvu a jeho magdeburské polokoule, které po odčerpání vzduchu od sebe neoddělili ani párem volů, se dostaly do učebnic a také na bronzový pomník.

V Magdeburgu ve zdejším přístavu ještě před pár desítkami let bylo stálé zastoupení Československé plavby labsko-oderské. Ta doba je pryč a přístav spíš připomíná muzejní exponát, obklopený novými budovami. Lodě tu však už jezdí, hlavně výletních parníků přibylo. Labe je tu i teď v létě důstojnou řekou, která se tu stáčí na sever. Směrem, kam se dnes po ní vydám na svoji nejdelší etapu i já. Doufám, že jsem z nedělní pauzy načerpal dost sil.

Cestu podpořila Německá turistická centrála a Goethe-Institut.