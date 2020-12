Miroslav Spilka, 59 let, Olomouc, hudebník

Zdroj: Deník / František BergerDle mého neobstál z řad koalice nikdo. Zaseli chaos, strach a likvidaci skoro všeho, co není nadnárodní. To by mohlo být ve finále ještě nebezpečnější než samotný Covid-19. Osobně souzním s názory Trikolory, obou Klausů a Zuzany Majerové Zahradníkové. Mám pocit, že se téhle nemoci nezbavíme nikdy a budeme se s ní muset naučit žít. Stejně jako s chřipkou.