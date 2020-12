Bez mobilu, internet jen někde. Šancí na pokrytí Javornicka je 5G

Vůbec nic se nezměnilo, možná je to i horší, říkají obyvatelé malých vesnic na Javornicku k pokrytí mobilním signálem a dostupnosti internetu. Změnu by mohla přinést nedávná aukce kmitočtů pro 5G sítě. Řešení to ovšem není zaručené.

Stefan Szewczyk před svým domem v Travné, kam se už dva roky marně snaží zavést telefon a internet. | Foto: Deník / Petr Krňávek

Bez mobilního signálu žijí například obyvatelé Travné a Zálesí. V Zálesí vede pevná linka s internetem jen do poloviny vesnice. Lidé v Zdroj: Deníkhorní části chytí s trochou štěstí přes roaming jen polské operátory. Nic se nezměnilo ani pro Stefana Szewczyka. Rodilý Polák si koupil dům v horní části Travné. O digitální spojení se světem se marně snaží přes tři roky. K jeho sousedovi sice vede pevná linka, telekomunikační firma však náklady na zavedení přípojky k jeho domu vyčíslila na sto padesát tisíc korun. Takovou sumu si senior nemůže dovolit. Ve Zvoli oživili farní dům, sloužit bude kultuře i školákům. Podívejte se Přečíst článek › „Psal jsem před časem na hejtmanství a odpověď byla, abych si nainstaloval satelitní internet. Náklady jsou ale také vysoké,“ říká starý muž. Když si potřebuje zavolat, musí hledat signál stovky metrů daleko v lese nebo vystoupat na státní hranici. „Je to smutné. Máme přece jednadvacáté století,“ poznamenává. Kdyby se jemu nebo manželce zdravotně přitížilo, nemají si ani jak zavolat pomoc. „Můžu si jen lehnout na silnici a zastavit tak kolemjedoucí auto, aby mě vzalo k lékaři,“ dodává s odevzdaným úsměvem. Podaří se to? Jaké budou náklady? Obyvatelům Travné, Zálesí a dalších odlehlých vesnic svitla naděje na zlepšení situace. Český telekomunikační úřad v rámci aukce kmitočtů pro sítě 5G mimo jiné stanovil požadavek na pokrytí takzvaných bílých míst nepokrytých mobilním signálem, a to v termínu do tří let. Jedná se o obce definované konkrétním seznamem. Ze Šumperska a Jesenicka na seznamu těchto míst figuruje kromě Javorníku také Jindřichov, Krchleby, Oskava a Vernířovice. Pod Sněžníkem rozjíždí špičkovou lanovku. Podívejte se na drážní zkoušku Přečíst článek › Kmitočty pro sítě 5G v listopadové aukci si rozdělí tři stávající mobilní operátoři a dále společnosti CentroNet a Nordic Telecom. Pro prohloubení hospodářské soutěže je jistě dobrou zprávou, že do pásma 3400 až 3800 megaherz vstoupí i noví operátoři,“ poznamenala předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu Hana Továrková. I toto řešení má své ale. V podmínkách vyhlášení aukce zároveň stálo, že povinnost pokrytí se nevztahuje na ta bílá místa, kde je pokrytí možné dosáhnout pouze za předpokladu neúměrně vysokých investičních nákladů. Obyvatelé vesnic na Javornicku se tak řešení situace reálně nakonec dočkat nemusí.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu