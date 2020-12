„Na jaře to bylo komplikované. Musela jsme založit úplně všem e-mailové schránky, celé škole jsem zakládala účty, vytvářela jsem Zdroj: Deníkskupiny pro zjednodušení e-mailové komunikace a pak jsem byla člověk na telefonu, abych mohla kolegům, při jakémkoliv problému s on-line výukou poradit,“ zavzpomínala na první uzavření škol učitelka tělesné výchovy, informatiky a rodinné výchovy v Základní škole 1. máje Hranice Sabina Macháňová, která je zároveň součástí tříčlenného týmu, který má ve škole na starost informační a komunikační technologie.

Zejména starší pedagogové se s informačními a komunikačními technologiemi vypořádávali trošku náročněji. „Musím říct, že jsem se cítila maximálně využitá a nápomocná a nedělalo mi to problém, naopak jsem z toho měla radost, že kolegové měli zájem. Myslím si, že se maximálně přizpůsobili situaci. Pomocí výukových aplikací vyučovali on-line, naučili se novému systému a se vším se vypořádali,“ ocenila mladá pedagožka.

Na další možnou distanční výuku se v hranické Základní škole 1. máje začali pro jistotu připravovat hned od září.

„Všichni jsme prošli školením, se všemi učiteli jsme sjednotili systém. Ve škole jsme s ICT kolegy společnými silami udělali videoinstruktáže, které jsou zavěšené na stránkách školy a slouží jak pro žáky tak i pro rodiče, aby měli všichni sjednocené informace na jednom místě,“ pokračovala Sabina Macháňová.

Problémy s technikou

Problémem distanční výuky byl u některých žáků také nedostatek počítačů a internetové připojení. Díky zkušenostem z jara se v Základní škole 1. máje v Hranicích na tuhle překážku před druhým uzavřením škol stihli připravit.

„Celkem jsme dětem zapůjčili osmnáct notebooků a počítačů. U sociálně slabších rodin jsme se setkali s tím, že mají doma problém s připojením na internet. Ty rodiny však mohly využít pomoc od organizace Člověk v tísni, bohužel ne každá toho využila,“ konstatovala učitelka tělesné výchovy, informatiky a rodinné výchovy Sabina Macháňová.

Velmi obdivuji rodiče

Podle jejích slov změnili názor na využití informačních technologií nejen děti, ale také rodiče a především pedagogové.

„Přineslo mi to maximální zkušenost. Jakožto informatik musím říct, že děti berou informatiku jako rádoby zábavnou výuku, ale myslím, že jsme se dostali do situace, kdy počítač je nedílnou součástí nás všech, pro učitele, žáka i rodiče. Velmi obdivuji rodiče, kteří museli chodit do práce a ještě museli zvládat s dětmi výuku doma. Myslím si, že si to sedlo. Pro nás pedagogy je také super, že si i rodiče uvědomili, co všechno musejí učitelé zastat, co všechno musejí řešit při výuce pětadvaceti žáků naráz, protože byli té výuky mnohdy v obýváku nebo v kuchyni přítomni. Snad to vše přispělo k tomu, že začne být učitelské povolání lépe vnímáno,“ věří pedagožka.

„Tato podzimní vlna covidu byla lepší v tom, že jsme byli sjednoceni a i žáci pochopili, že už to nejsou prázdniny. Fungovalo to perfektně,“ dodala na závěr učitelka a ajťačka ze Základní školy 1. máje Hranice Sabina Macháňová.