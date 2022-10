Po úvodním slovu paní ředitelky Dagmar Pospíšilové předvedly děti rodičům, prarodičům a široké veřejnosti vystoupení zachycující období jednoho roku v drahotušské škole.

Především děti poté zabavila ve své magické show kouzelnice Radana. Následoval koncert skupiny P&P, při kterém bývalá žákyně naší školy, zpěvačka Petra Hrozová, přizvala na pódium některé další absolventy.

Večer na školním dvoře zakončila mladá, nadějná kapela Last Minute, jejímž členem je Filip Kúdelka, který opustil „brány“ naší školy před čtyřmi lety.

Posledním bodem slavnostního dne bylo promítání filmu Zátopek na školním hřišti. Ten – díky osadnímu výboru – do Drahotuš přivezlo Kino na kolečkách.

Během celého odpoledne proudily školou davy návštěvníků, kteří zavítali na výstavu historických materiálů a mohli si vytisknout pamětní list.

Den plný zábavy, vzpomínání a příjemných setkání se vydařil také díky podpoře Města Hranice, Mikroregionu Hranicko, Osadního výboru Drahotuše a Klubu rodičů a přátel školy.

Co popřát drahotušské škole do dalších let? Třídy plné veselých a zvídavých dětí, vnímavé rodiče a nakloněnou veřejnost.

Milá školo, dále vzkvétej!

Za kolektiv školy

Ilona Adámková a Hana Kučerová

