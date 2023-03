Výstava malíře, grafika a spisovatele Miloslava Mouchy byla v Galerii Synagoga v Hranicích zahájena slavnoastní vernisáží ve čtvrtek 9. března. Za snímky velmi děkujeme Jiřímu Necidovi.

Výstava malíře, grafika a spisovatele Miloslava Mouchy v Galerii Synagoga. | Foto: Jiří Necid

Malíř, grafik a spisovatel Miloslav Moucha se narodil v roce 1942 v Litvínově. Do svých 25 let žil v Čechách, poté téměř třicet let ve Francii. Ačkoli v zásadě samouk, stal se díky svým malířským a intelektuálním schopnostem i profesorem na L´École des Beaux-Arts v Besansonu ve Francii.

Ve svém tvůrčím vývoji prošel od avantgardy přes konceptuální tvorbu až po současná témata krajin, prostoupených zvláštní světelnou atmosférou.

Rodák z Hranic, Jaromír Zaoral, stál za kamerou Bakalářů i Velkého sedla

Ve svých abstraktních obrazech se Miloslav Moucha soustřeďuje především na malířské hodnoty světla. Jeho tvorba má převážně meditativní charakter. Od avantgardy a konceptualismu se během 70. let trvale vrátil k malbě.

Uspořádal na tři desítky samostatných výstav a je zastoupen ve sbírkách významných světových galerií včetně Centre Georges Pompidou v Paříži a Národní galerie v Praze. Jeho díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách v Evropě, USA i Japonsku.

Tip na velikonoční výstavu: Galerii M+M v Hranicích zdobí stovky kraslic

Výstava bude v Galerii Synagoga v Hranicích k vidění do neděle 23. dubna.

Zdroj: www.kultura-hranice.cz

Barevná podívaná na obloze aneb Výrazné halové jevy nejen na Hranicku