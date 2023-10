Tradiční podzimní závody Hranické hrátky, které pořádali členové Agility Hranice, se konaly v sobotu 23. září v areálu ZKO Hranice.

Hranické hrátky. | Foto: Tereza Zabloudilová, se souhlasem

I přes nepřízeň počasí se na závody sjelo přes osmdesát týmů ve čtyřech výkonnostních kategoriích nejen z ČR, ale také ze Slovenska. Závody sestávaly ze dvou jumpingových běhů bez zónových překážek, což není častá koncepce závodů, proto byl letos o Hranické Hrátky velký zájem.

Závody posuzovala milá rozhodčí slečna Kristýna Lukešová. Jako posilu si přizvala hospitantku, která se o post rozhodčí v budoucnu bude ucházet, slečnu Lucii Balákovou.

Mezi členy Agility Hranice je několik nových mladých závodníků a proto se pro ně přidala, k již tradičním běhům, kategorie A0. Mohli si takto na domácí půdě vyzkoušet závodní atmosféru s podporou a dohledem zkušených závodníků. A zvládli to skvěle.

Zlatá Natálie Skácelova z Hranic se připravuje na první ITF tour

Na bednu v kategorii SA0 vystoupala a krásné druhé místo v součtu obsadila Terezka Navrátilová se svým psem Ozzym (Šeltie).

V kategorii LA1 se za Agility Hranice představila děvčata Helena Šatánková a Tereza Zabloudilová. Obě děvčata předvedla krásné běhy a souhru se svým psím parťákem.

Helča se svou fenkou Alphou (Flat Coated Retriever) zaběhla první jumping s jednou chybou a druhý jumping zvládly holky čistě. V součtech běhů jim to vyneslo nepopulární bramborovou medaili za 4. místo.

Juniorky z Agility Hranice se na mistrovství mládeže neztratily. Cinkaly medaile

Terezka se svou fenkou Amy (Wippet) měla v prvním dumpingu dvě a ve druhém jumpingu jedno odmítnutí. V součtech tak braly 7. Místo z celkem 12 LA1 týmů.

V kategorii A2 Agility Hranice reprezentovaly čtyři závodnice. Daria Indrová s fenkou křížence Bellou a Barbora Malenovská s křížencem Artym v kategorii IA2, Klára Braunerová s Baghírou (Australský ovčák) spolu s Kateřinou Navrátilovou a Riem (Border kolie) v kategorii LA2.

Všechny týmy se v součtech ukázaly na stupních vítězů, kdy své kategorie vyhrála děvčata Klárka s Baghírou a Darča s Bellou. Zasloužené první místo pro obě za opravdu moc pěkné běhy.

Hranická „ZUŠka“ slaví 100 let

Katka s Riem brala v součtu druhé místo LA2 a Barča s Artym získala třetí místo v součtu IA2.

Nejvyšší výkonnostní kategorie A3 byla také hojně obsazena domácími závodníky. V kategorii XSA3 startovala Jana Zatloukalová s Discem (Bišonek) a Sýra Bartoňková s fenkou křížence Amy. V SA3 závodil Pavel Novák s Porthosem (Papilon) a v kategorii MA3 nastoupila na start Barbora Malenovská s Bandim (Border terier) a Sára Bartoňková s fenkou křížence Lucinkou. V kategirii LA3 domácí zastupovala Kateřina Navrátilová s Amigem (Border kolie)

Těžké běhy, v konkurenci ostřílených závodníků nejvyšší výkonnostní kategorie, se nejlépe povedly Pavlovi Novákovi, který s Porthosem obsadil v součtech 2. Místo v kategorii SA3.

Stonehenge i putování s Harry Potterem. Do Anglie vyrazili žáci ZŠ Potštát

I přes celodenní déšť se závody nesly v příjemné a přátelské atmosféře a úsměvy závodníků na stupních vítězů byly příslibem, že se do Hranic na další závody pořádané členy Agility Hranice, budou opět rádi vracet. Děkujeme za podporu partnerům akce, bez kterých by to nešlo.

Srdečně zveme diváky na závody v roce 2024 a to Hranickou Skočku, která se bude konat 1.6.2024

Barbora Malenovská,

Agility Hranice