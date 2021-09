První setkání se uskutečnilo v úterý 7. září a přišly členky i nečlenky i se svými vnoučaty. Také přišla i nejstarší členka naší organizace i obce..

Děti napřed malovaly kamínky a pak si zahrály hru podobnou jako Člověče nezlob se, ale měly jiné figurky. Spoustu her a hlavně ještě nehraných přinesla paní Zuzana Pleslová, které mockrát děkujeme. No a my, dospěláci, jsme si povídali o knize, kde se naznačuje, jak by měly vypadat obce v budoucnu.

Byly použity fotografie obcí, kde už tyto moderní prvky mají. Také jsme si povídaly o vaření a pečení, kladně hodnotily nedávné svěcení hasičárny, sochu svatého Floriána, svěcení zvonu a místní kaple. Zhodnotily , co se v obci udělalo a vylepšilo.

Zatím jsme se tak nějak oťukávaly, jakým směrem by se naše setkání mělo ubírat. Ale není vyloučeno, že budeme péct chleba, vyrábět různé zdravotní meducíny a nejsou vyloučeny ani ruční práce. K výborné kávě jsme ochutnaly ovocný řez od paní Evy a kdo chtěl, tak i se šlehačkou a to nemělo chybu.

Odpoledne uteklo jako voda a spokojeně jsme se rozcházely domů s tím, že za měsíc zase tady v klubovně. Věříme, že se setkání stane tradicí a budeme se těšit na další příjemné posezení u kávy a bude nás v klubovně přibývat.

Milena Rušarová,

Horní Těšice