„Současná situace nebyla pro nikoho jednoduchá. Zdaleka nejtěžší dny ale zažívali lidé v domovech seniorů, kteří dlouhé týdny neviděli své rodiny. Naštěstí se ale epidemiologická opatření uvolňují a i oni se již mohou setkat se svými příbuznými. My jsme se ale rozhodli naše dědečky a babičky potěšit a proto přicházíme se zcela ojedinělým nápadem – umožníme jim navštívit hrady a zámky na Moravě z pohodlí a především bezpečí domova. Ptáte se, jak jsme to udělali? Snadno, vytvořili jsme audioknihu Moravské hrady a zámky z nebe,“ přiblížila nápad obchodní ředitelka Blanka Imramovská.

Více jak hodina pověstí a příběhů

V celkem šesti videích si lidé budou moci prohlédnout moravské památky a poslechnout si pověsti z úst majitele Milana Paprčky, obchodní ředitelky Blanky Imramovské, ale i jednotlivých regionálních projektových manažerů, manažerů call centra a nebo výrobních pracovníků. „A jelikož jsou to pohádkové příběhy, přizvali jsme k tvorbě naší první audioknihy i děti,“ říká autorka nápadu Jarmila Buchtová.

Aby se k audioknize dostali všichni co nejjednodušeji, všech šest dílů je umístěných na internetu. „Vedle toho jsme se rozhodli obdarovat vybrané domovy pro seniory vytištěnou knihou Moravské hrady a zámky z nebe a audioknihou na DVD,“ vysvětluje Blanka Imramovská.

Vidět svět jinak - originálně a v krásnějších barvách

CBS Nakladatelství je vydavatelem edice knih leteckých fotografií Česko z nebe i originálních ručně malovaných map s více jak 15 lety zkušeností. „Vytváříme originální produkty, které umožní lidem vidět svět jinak, originálně a v krásnějších barvách. Ať už jsou to ručně malované mapy, letecké fotografie, knihy, videa a jiné propagační materiály, všechny tyto produkty propagují to pěkné a hodnotné, co v regionu je. Zároveň klademe důraz na to, aby byly všechny naše produkty i prakticky využitelné, aby sloužily lidem a usnadňovaly jim život,“ popisuje majitel nakladatelství Milan Paprčka.

Poslechnout 1. díl audioknihy - https://www.youtube.com/watch?v=vrxV8mNdEhI&feature=youtu.be

Poslechnout 2. díl audioknihy - https://www.youtube.com/watch?v=xprhkgqaAGw&feature=youtu.be

Poslechnout 3. díl audioknihy - https://www.youtube.com/watch?v=t9GocrKKllg&feature=youtu.be

Poslechnout 4. díl audioknihy - https://www.youtube.com/watch?v=eDhkIXnC5Lw&feature=youtu.be

Poslechnout 5. díl audioknihy - https://www.youtube.com/watch?v=P_81Y15in8I&feature=youtu.be

Poslechnout 6. díl audioknihy - https://www.youtube.com/watch?v=OphdMFI_B5Y&feature=youtu.be

Alice Šplíchalová