Bělotín se již po dva a dvacáté zhostil pořádání soutěže v mažoretkovém sportu, tentokrát soutěže O bělotínský pohár.

Mažoretková soutěž Bělotínský pohár. | Foto: Miroslav Maštera, se souhlasem

Zájem klubů o účast byl nejen z Moravskoslezského kraje, ale také z Brna, Zábřehu či až z Prahy a v tak vysokém počtu, že se soutěž musela rozdělit do obou víkendových dnů.

Pohár pak byl udělen za nejvyšší počet získaných bodů v každé věkové kategorie. V kategorii kadetky (8-11 let) si pohár odvezla skupina z MK Ballerisimo Hlučín, v juniorkách (12-14 let) skupina z Mikáda Karviná a v neděli v seniorkách (15 a více let) taktéž skupina z Mikáda Karviná.

V závěrečném ceremoniálu obdržel pohár od České federace mažoretkového sportu Praha i starosta, pan Eduard Kavala, jako gratulaci k ocenění Osobnost venkova 2023.