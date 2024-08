Koncert Vojenského uměleckého souboru Ondráš

KDY: středa 14.8.2024 OD 19.00

KDE: v kostele Českobratrské církve evangelické v Hranicích od 19:00 hodin

PODROBNOSTI: Počátky souboru sahají až do roku 1954, kdy byl u PS 43 Olomouc založen a v roce 1957 se soubor přesunul do Brna, kde sídlí dodnes. Od té doby se rozvinul do dnešní podoby téměř stočlenného kolektivu. Vojenský umělecký soubor Ondráš je profesionální umělecké těleso tvoří jej Orchestr lidových nástrojů, taneční skupina a dívčí sbor. Tvorbu VUS Ondráš čerpá z lidových tradic, o čemž svědčí už samotný název souboru na počest slavného slezského zbojníka Ondráše. Prostřednictvím hudby, zpěvu a tance představuje divákům umělecky stylizovaný folklor nejen domácích regionů Čech, Moravy a Slezska, ale také Slovensko, Maďarsko, Ukrajinu či Rumunsko. Během svého působení vystoupil VUS Ondráš i v mnoha zemích světa (Japonsko, Izrael, USA, Pobaltí…).

XXX. Dětský koncert

KDY: čtvrtek 15.8.2024 od 18.00

KDE: v divadle Stará střelnice Hranice

PODROBNOSTI: Téměř 90 dětí představí nejen svým příbuzným výsledky své týdenní práce v dětských ateliérech. Těšit se můžete tradičně na zpěv, tanec, instrumentální výstupy i závěrečný muzikál.

Závěrečný koncert účastníků XXXIII. Bělotínského týdne zpěvu

KDY: pátek 16.8.2024 od 19.00

KDE: v kapli sv. Barbory v kasárnách gen. Zahálky

PODROBNOSTI: Věříme, že i letos si přijdou na své milovníci nejrůznějších zákoutí sborového zpěvu. V podání více než stovky zpěváků z celé ČR. Se svými profesionálními dirigenty týden pracovali, aby Vás potěšili.