Tentokrát, milí čtenáři, zabrousíme do trochu jiných vod a navštívíme Divadlo Stará střelnice v Hranicích. Sobota 28. října tady byla opět ve znamení focení. Společnost Czech Art Photo u nás v Hranicích již potřetí uspořádala fotografický workshop, zaměřený tentokrát na téma Burlesky a kabaret.

Burlesky a kabaret na Staré střelnici v Hranicích. | Foto: Karel Machyl, se souhlasem

Znovu se k nám sjeli fotografové z celé republiky, několik také ze Slovenska. Interiéry, ale i venkovní prostory divadla a penzionu rodiny Vlasákových jsou skutečně fotogenické a k takovýmto akcím přímo lákají.

Minulé setkání v těchto kulisách znamenalo fotografování v přirozeném světle, nyní měli radost hlavně ti, kteří milují nasvícené scény, pódiová světla, záblesky a hru barevných světel a stínů.

Sobotní akce navázala na páteční vernisáž fotografií z květnového setkání spojeného s focením žen a dívek na zajímavých místech a v zákoutích našeho města a také z módní přehlídky pořádané ve dvoraně hranického zámku.

Kromě tisíců krásných fotek je výsledkem posledně jmenované akce také nový městský kalendář, který ukazuje naše město v trochu jiném světle a z trochu jiného úhlu pohledu. Navíc se všichni autoři fotografií v kalendáři vzdali svých honorářů ve prospěch dětí Dětského domova Hranice, za což jim patří velké poděkování.

Zpět ale k burleskám. Co je to burleska? Kdo to jsou vlastně burlesky? Přiznám se, že poprvé jsem byl svědkem vystoupení burlesky právě v květnu tohoto roku v Hranicích, a to v rámci vzpomínané módní přehlídky. Do té doby jsem jen mlhavě tušil o co jde.

Wikipedie říká: Burleska je literární, literárně-dramatický nebo hudebně-dramatický žánr zábavy zobrazující komické a fraškovité příběhy se záměrem zlehčit realitu nebo zesměšnit její jevy. K dosažení tohoto cíle autoři využívají také prostředky varieté, kabaretu a striptýzu. Burleska má uměleckou hodnotu jen tehdy, je-li spojena s nadsázkou, ironií, parodií a satirou.

Samotné pojmenování burleska vychází z italského slova burlare – smát se. Prvopočátky burlesky sahají až k antické komedii, obrovskému zájmu se těšila v pařížských kabaretech konce 19. a začátku 20. století.

Samostatným směrem se pak tento žánr vydal ve 20. století v severní Americe, kde byla představení pravidelně doprovázena i vulgaritou, což vyvolávalo postupně stále větší vlnu nevole vrcholící na konci 30. let uzavřením divadel burlesek a zákazem používání samotného slova burleska.

Historie té české je ale jiná a zdaleka nemá tak dlouhou tradici. Je spojována především s divadlem a kabaretem, případně klubovými akcemi, vystoupení burlesek jsou kostýmově a vizuálně často velmi nákladná.

Prostory hranické Staré střelnice jsou jako stvořené pro představení tohoto žánru. I když vlastně o žádná vystoupení nebo show v tom pravém slova smyslu nešlo.

Na pěti, Davidem Lechnerem nádherně nasvícených scénách, se představilo většinou ve statických pózách pět burlesek, které se tomuto umění věnují na opravdu profesionální úrovni.

Vznikla tak řada krásných a zajímavých záběrů ze starého i nového divadla, z jeho foyer, z Císařského apartmánu i zahrady. Několik desítek fotografií snad nepohorší a trochu přiblíží atmosféru této výjimečné akce.

