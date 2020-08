Naši čtenáři nepřispívají pouze texty o zajímavostech ve svém regionu, ale také básněmi. Pokud už dlouho píšete do šuplíku, nebojte se své básně uveřejnit, nikdy není pozdě.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Roman Dušek

Nejcennější co máme je život. Kdybychom ztratili všechno a stáli tu jako novorozeně, on zůstává. Neznáme jeho délku a každý náš den může být poslední. Proto žij tak, aby ses kdykoliv mohl ohlédnout za sebe , po tom co bylo.