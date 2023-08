Černá barva, která se tváří jako přírodní henna, ale ve skutečnosti s ní má společné jen pramálo. Možná jste se s ní setkali u moře na pláži, možná i na nějakém festivalu. Možná jste se nechali zlákat a sobě nebo svým dětem líbivý obrázek na tělo dopřáli.

Vše na fotkách jsou přírodní nezávadné barvy - hnědá je henna (tmavě hnědá je čerstvý obrázek, světle hnědá - takto se henna vybarví), tmavě modrá je jagua (světle zelenkavý gel se během dne vybarví do modré). Malba Radka Kunovská. | Foto: Radka Kunovská, se souhlasem

A v takovém případě jste se i dost možná setkali s alergickou reakcí, v horším případě vám na tuhle “legrácku” zůstala nechtěná památka v podobě jizev.

Henna je přírodní barva, která se míchá ze sušených jemně mletých lístků rostliny, která se jmenuje henovník bílý. Tato barva má vždy hnědé odstíny.

Pokud tedy někde narazíte na malířku či malíře, který vám bude nabízet černou “hennu”, zbystřete. Tato barva totiž obsahuje paraphenylendiamin (PPD), vysoce alergenní látku, případně další aditiva jako jsou těžké kovy nebo umělá barviva.

Jak jistě všichni víte, kůže je největší orgán lidského těla. Vše, co si na kůži dáváme, se nám dostává dovnitř těla, a tak bychom si opravdu měli rozmyslet, co všechno to bude.

Chápu, že vidina hezkého pomíjivého tetování jako suvenýr z dovolené, je lákavá, zvlášť pro některé, kteří mají rádi, když to skutečné tetování vážně připomíná – takže od klasické hnědé henny přejdou k tmavé, když ji chlapík na pláži nabízí.

Nicméně nestojí ta chvilková radost za to. Nejen, že s hennou se nesmí 24 hodin do vody, protože proces probarvování kůže se tím zastavuje. Takže dát si ji na dovolené u moře a pak v něm poskakovat s pomalovanou rukou nahoře nebo se na vodu den jen dívat, je asi nesmysl.

K tomu malovat hennou na kůži od krémů (a kdo u moře není nakrémovaný) je další z nonsensů - na kůži mastnou od krémů barva prostě dobře nechytne.

K tomu všemu PPD obsažené v černé "henně" je jednou z nejdiskutovanějších složek v kosmetice, je známá jako jeden z nejčastějších alergenů v barvicích směsích. Tato vysoce riziková složka dráždí oči, kůži, dýchací systém, může způsobit astmatický záchvat, alergické reakce, jako je zarudnutí kůže, bolavé puchýře až trvalé jizvy.

Přesto není potřeba zoufat. Existuje jiná přírodní barva, která připomíná téměř k nerozeznání pravé tetování. Je tmavě modrá a jmenuje se jagua.

Do České republiky ji přivezla před několika lety Ivana Švarcová, která ji spolu s dalším materiálem prodává na svých stránkách Baba Jagua. Vyrábí se ze šťávy nezralých plodů stromu Genipa americana rostoucího v Amazonii. Jagua gel obsahuje šťávu, esenciální olej, obvykle levandulový a xantan jako zahušťovadlo.

Pokud tedy toužíte po obrázku na těle, který po nějaké době zmizí (1 až 3 týdny), je zde několik možností - hnědá henna nebo tmavě modrá jagua. Obojí je přírodní barvivo, alergické reakce bývají v řádu promile.

Pokud jste výtvarně nadaní, nic nebrání tomu, abyste si barvu sami pořídili a směle se pustili do malování, může se opakovaně zamrazovat, takže vydrží opravdu dlouho. Anebo doporučuji najít si ve svém okolí malířku henny nebo jaguy, která se tomuto zdobení těla věnuje a používá kvalitní směs a gel.

Opravdu bych byla moc ráda, kdyby se tyto informace dostaly mezi co nejvíce lidí, zvlášť teď v období dovolených. Drásá mi srdce, když si jako maminka představím, že svému dítku na dovolené nechám v dobré víře udělat obrázek, který se po nějaké době změní v ošklivé jizvy.

A je to reakce, která se nemusí projevit hned, ale klidně až po nějaké době. Prosím buďte obezřetní a nenechte se zlákat, dávejte na sebe i na své děti pozor. Věřím, že ze strany těchto malířů není důvodem touha někomu záměrně ublížit, ale neznalost. Ale ta, jak známo, neomlouvá.

Radka Kunovská

Zdroj: Jan Lakomý