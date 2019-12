Na deváte setkáni Česko zpívá koledy ve středu v podvečer přišlo do opravene kaple ve Skaličce opět více Skaličáku než v roce loňském.

Česko zpívá koledy 2019 ve Skaličce | Foto: František Pavlík

Osmdesáti lidmi byla kaple přeplněna a byli to zájemci o hezky prožitý předvánočni čas s koledou od tři do osmdesáti let. Úderem 18 hodiny přivítala starostka obce Petra kočnarova všechny přítomne.