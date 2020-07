BOUŘE

Nad tou naší zemí přešly černé mraky,

co se dělo potom, přecházely zraky.

Mnoho hromů, blesků ozvalo se

z nebeské to brány,

voda udeřila na všechny strany.

Ve tmu se proměnila naše země česká,

voda zaplavila naše krásná města.

Zaplavila všechno, co jí v cestě stálo,

i životy lidem vzala,

nebylo jich přece málo.

A když pak bouře ustala,

velké škody naší zemi nadělala.

Lidé museli pak všechny škody odstranit,

kdo jim bude moct tohle všechno uhradit?

Uhrazeny přece byly.

Bylo jich však přece málo,

a co ty životy, co se tu pohřbily?

Po nich zůstane náhrobní to kámen,

voda těmto lidem řekla navždy amen.

Jak se máme ochránit,?

bouřím nelze zabránit.

Autor básně: Břetislav Jurníček st.