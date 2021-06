Ve středu minulý??? týden (19.5.) jsem jím jen projela, ale jaksi mi ušly hodně zkritizované zrezivělé nádoby –– nejsou taky náhodou někde uklizeny? Vidím ale, že už z vodního prvku teče voda, ovšem příkop – či jak nazvat to, co po celém obvodu prvek ohraničuje (protéká jím voda), je stále bez bezpečnostního sítka – však se tam stal už nejeden úraz (sama jsem svědkem jednoho byla).

Kamenné stolice (jinak zvané ‚Stonehenge‘) Hraničákům u pítka chybí. Naopak přibyly nestabilní slunečníky a jaksi nevkusné eloxované hliníkové stoly se stoličkami – jak dlouho tam asi vydrží (ne)přidrátované ?? No, tak kamenné lavice v zimě studí a v létě se na nich, jak pálí – prý – nedalo sedět.

Zatímco nynější kovové posezení bude zajisté lepší – v létě se ale budu bát o opěradlo opřít !! A v zimě bude na náměstí co? Ano, MNOHO POVYKU PRO NIC !!! A pak – 6 či 7 milionů vyhozených peněz !!!

Nábřeží a Bečva – teprve až nyní jsem se ze světoznámých důvodů dostala ke kdysi známým a velmi oblíbeným místům, abych na vlastní oči viděla nejen zpustošený park, ale i další. Historická stěna v Kropáčové ul., která byla postavena Italy (říkalo se tam Na Kamenské), byla léta letoucí charakteristikou Hranic !!! Už není !!!

To, co jsem ale minulý ??? týden viděla, mi bez přehánění rvalo srdce. Novou podobu nábřeží jsem viděla, je k dispozici…. Proč ale tak nákladné řešení – a jen zvenčí – k protipovodňovým opatřením patří především !!! pravidelné čistění koryta řeky. Proč NIKDO BEČVU PRAVIDELNĚ NEČISTÍ?

Za našich mladých let stával U Skalky bagr a koryto Bečvy bagroval…. A co ty naše dva potoky protékající městem = LUDINA a VELIČKA??? Taky nechápu, proč byly v parku pokáceny stromy, které vůbec následné nové výstavbě okolí řeky vůbec nezavazely?

NAŠI PŘEDKOVÉ PRO NÁS STROMY VYSAZOVALI (vytváří přece kyslík), ale určitě ne proto, aby je tato generace tak BRUTÁLNĚ !!! NEŠETRNĚ a nepřetržitě ‘mlátila’. Proč se ze stromů (a kde všechny ty mohutné letité stromy jsou???) vykácených v Hranicích za poslední roky (třída 1.máje + 14 statných topolů pod kasárnami Jaslo + 1. etapa revitalizace parku, stromy ze hřbitovů…a tak bych mohla pokračovat) – Hraničáci NEZAPOMÍNAJÍ !!!!

Ty pokácené stromy mohly tedy pak obyvatelům města dále posloužit jako celoroční lavičky (např. ale jen v elegantní !!! kombinaci s kamenem) právě na tom náměstí namísto toho, co se tam vůbec nehodí ?!! A až sezona skončí, pak bude co ??? A k náměstí už jen poslední dotaz – avizovaný slíbený stín pod stromy je kde?

Proč ale sami občané křičí až po zmrzačeném náměstí, vykáceném parku a ‚dalších přešlapech‘ našich konšelů? Proč se nezajímají a nehádají už před tím, než se ve městě začne ‚o něčem uvažovat‘ a následně se pak rozhodne, že se akce spustí ….

Stále – a pořád – si myslím, že vedení města by tu mělo být pro občany – ale zatím nám cizí radní diktují, co kde bude, jak co bude vypadat a v čem budeme žít !!! A nás, hranické patrioty tím postaví před hotovou věc. A vůbec – neměly by ale podněty přicházet právě od občanů? Co myslíte, pánové? Nebo mám svůj dotaz adresovat pouze jedné osobě?

Hana Dostálová