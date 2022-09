Letos kvůli velkému suchu se sjížděla řeka Vltava a nepochybně jsme si odnesli řadu zážitků a hlavně dobrou náladu, která se promítla do výsledku na závodech v Dřevohosticích, kde se žáci umístili na 2. místě a v Partutovicích na místě třetím. Je to opravdový tým a tak jsou za jedno, když se daří, i když se nedaří.

Tímto článkem by chtěli vybídnout i děti z okolí, aby je případně do další sezony doplnili a my jim, jmenovitě Nele Pírkové, Zoje a Valči Šrámkových, Adrianovi Zdařilovi, Martinovi Mikulíkovi, Míši Kurkovi, moc děkujeme. Samozřejmě tito mladší čerpají inspiraci od svých starších kolegů, kteří závodí v dorosteneckých a mužských kategoriích, kde se všichni přes různé zdravotní nástrahy a brigády snaží v požárním sportu stále působit.

Skákaní přes gumu, panáka, buřty. Takové bylo Hornotěšické loučení s prázdninami

Pevně věříme, že tým s třemi účastníky na mistrovství České republiky v požárním sportu má velký potenciál, do budoucna se rvát o velmi dobré výsledky.

Největších úspěchů letos dosáhli zejména jednotlivý závodníci, a to v postupových kolech požárního sportu. V kategorii dorostenců náš zástupce Filip Pírek skončil na konečném 4. místě na mistrovství České republiky, v kategorii staršího dorostu, kde mu pomyslná bedna utekla jen vlivem horšího času v běhu na 100 metrů, jelikož celkový bodový zisk byl stejný jako na místě třetím.

Boj zblízka, maskování, střelba a krupicová kaše. Kasárna v Lipníku vítala davy

Náš další dorostenec Jakub Mikulík soutěžil v kategorii družstev s týmem z Bludova a tento tým v soutěži jasně zvítězil. V rámci celoročního českého halového poháru oba kluci objeli závody v Třebíči, Praze, Kamenci, Bludově a Ostravě, kde v konkurenci závodníku z celé České republiky v kategorii starších dorostenců náš závodník Jakub Mikulík celý memoriál vyhrál, krásně se umístil i Filip Pírek, který skončil na 6. místě.

Mladí hasiči z Býškovic.Zdroj: Jarmila Kuličková

Jakub Mikulík na posledním závodě v Ostravě zaběhl čas 16:08, který byl v rámci MČR v kategorii můžu a základních rozbězích druhým nejlepším časem, celkově po finálovém rozběhu bral v kategorii dospělých krásné 5. místo.

Jaké bude helfštýnské Babí léto? Zpěvačka Mucha, kněz Heryán a herečka Holubová

Tímto bychom jménem našeho sboru chtěli všem výše zmíněným poděkovat za skvělou reprezentaci a možná tak i oslovit případné budoucí zájemce, kdo by měl zájem běhat, nebojte se přihlásit.

Jarmila Kuličková

Běž na věž aneb Sedm důvodů, proč jít na Dny evropského dědictví do Hranic

Turistický deník: Na Lysou horu přes Malchor a Medvědí skálu, za západem slunce