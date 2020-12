Čtenářská výzva: Sněží. Jak to u vás vypadá právě teď? Pošlete nám fotografie

Čtenář reportér





Sněží! Sníh dnes ráno překvapil mnohé z nás při cestě s dětmi do školky či školy nebo do práce. Zachyťte svým objektivem, jak to u vás vypadá právě teď.

První sníh v Přerově 3. prosince 2020. | Foto: Deník/ Petra Poláková-Uvírová

Vaše "sněhem zasypané" fotografie pak moc rádi uveřejníme na našem webu Hranického deníku v rubrice Čtenář reportér. Klidně se podělte i o zkušenosti z dnešní jízdy po silnicích. Byly odklizené? Měli jste problémy? Své fotografie a postřehy posílejte na e-mail: liba.matlova@denik.cz

