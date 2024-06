Karel Machyl dnes 08:03

Milí čtenáři, tentokrát to bude příspěvek opravdu netradiční, ale o to více možná inspirativní. Většina z nás má ráda, když stůl, poličku nebo parapet v interiéru zdobí řezané květiny. I u nás je to podobně. Podělím se proto s vámi o pár fotografií, které vznikly před časem jen tak na zkoušku. A stačilo k tomu překvapivě málo.