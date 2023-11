V sobotu 18. listopadu se konala v Praze baletní soutěž Ave Bohemia Podzim 2023. Celkem se na pódiu předvedlo 164 uměleckých čísel. Tanečníci páté skupiny Tanečního oboru ZUŠ Hranice pod vedením paní učitelky Kamily Martínkové soutěžili se dvěma choreografiemi.

Taneční obor ZUŠ Hranice. | Foto: Petra Konečná, se souhlasem

Taneční obor ZUŠ Hranice.Zdroj: Petra Konečná, se souhlasemJejich počínání by se dalo shrnout krátce do tří slov: „Přišli, zatančili, zvítězili“. Obě choreografie – lidové tance Ej na tarki a moderní tanec Another Love byly jiné než většina ostatních vystoupení a právem si zasloužily první místa.

S choreografií Ej na tarki pátá skupina vystoupila i v neděli na gala programu, kam se dostala jen malá část vítězných skupin.

Našim tanečníkům patří velký obdiv. Nejen jim, ale i dalším žákům Tanečního oboru musíme držet pěsti i tuto sobotu, protože své dovednosti a um poměří s dalšími na taneční soutěžní přehlídce Paforta, která se koná v Ostravě.