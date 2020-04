Vážení občané, přátelé a kamarádi,

Rád bych Vás touto cestou poprosil o zamyšlení, zda opravdu nestojí za to začít chodit darovat krev,plazmu,destičky atd. Nejen, že tímto skutkem můžete zachránit život, ale také budete mít příjemný pocit a samozřejmě to má také své finanční výhody. Já sám daruji již několik let a k dnešnímu dni mám 160 odběrů. Ač se krevní centra snaží dělat různé akce na nalákání nových dárců tak to nenaplňuje danou potřebu. Proto Vás ještě jednou poprosím o zamyšlení a podporu. Děkuji všem, kteří jste věnovali kousek svého času této žádosti.

Petr Turanec