"Co to vidím v kongresu? Tohle ztrácí noblesu! USA já byla fanda, ale tady končí sranda! Jak se to jen mohlo stát? Republikán? Demokrat? Kdopak tohle zavinil?“

Kulí oči ze všech sil, z prsou se jí dere vzdech. "Ameriko, to je pech! Což se lidi zbláznili?“ Žena poví po chvíli, po minutce přemýšlení, že se lidé mocí mění a moc chtějí napořád!

,,Jako třeba Donald Trump!! Vyburcoval svoje lidi, výsledek sám nyní vidí!“ Smutně řekne stařena, událostmi zmatena, jde si dáti whisky z flašky. Smutný konec téhle frašky! Říká se, lidé jsou dvojí.

Dech se tají, rozum stojí! Hozená je rukavice! Totiž, co se stalo v Americe, to je hodně silná káva. V Kapitolu, marná sláva, šílený útočil dav.Celý svět je z toho paf a hned hledá viníka! Prezident Trump naříká, že ho volby poškodily! Pročpak prý ho nezvolili? Chtěl být prvním mužem dál! Do slávy se zakoukal, do úspěchu, do moci!

A není mu pomoci, vždyť ta moc, jak droga chutná! Ostatní je všechno putna! Bez ní se dá těžko žít! Ale nyní? Co má být!? Omilostnit sebe sama? A co na to první dáma?

P.S. Opustit trůn s noblesou, někdy chlapi nesnesou …. A tak velký sebe střed, udivuje celý svět!

meš