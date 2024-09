Nadějný Full-stack developer junior Java&JavaScript (45 - 50.000 Kč) Příležitost pro absolventy nebo juniorní vývojáře! Jedná se o vývoj webových nebo desktopových systémů pro interní i externí projekty převážně v Javě a JavaScriptu. Jestli se orientuješ v těchto jazycích a máš zájem pracovat s nejmodernějšími technologiemi, zašli mi svůj životopis. Nabízíme kariérní růst, finanční bonusy, občasný home office, firemní školku a mnoho dalšího. Náplň práce: *podílení se na vývoji a správě informačního systému pro správu projektů a zakázek, vývoj konfigurátorů pro systémy našich zákazníků, komunikace v týmu (průměrný věk v týmu je do 30 let), *, *při vývoji budeš pracovat primárně s Javou (na backendu) a JavaScriptem (na frontendu), také se tu setkáš s těmito technologiemi (jestli nějakou z nich neznáš, rádi tě doučíme co bude potřeba):, *Groovy, Spring Boot, Hibernate, Maven, ActiveMQ, Microservices, *Angular, HTML, CSS, Bootstrap, REST API, MSSQL, MariaDB, Bitbucket, Confluence, Jira, Linux, Docker, Git. 45 000 Kč

