Děti si mohly vlézt do traktoru, pozorovaly jak se váží krmení a cestou jsme potkávali stroje, které k práci slouží.

Děti posvačily a pozorovaly nespočet koček, které předváděly co všechno umí.

Za mlhou husou tak, že by se dala krájet, se objevila malebná farma, kde na nás z každého koutku dýchala láska k práci. Pan majitel Antonín Horník nás přivítal džbánkem čerstvého mléka.

Krásné podzimní počasí jsme si objednali na devátou a jak jsme si přáli, tak to bylo.

První letošní výlet školky z Milenova se uskutečnil do Poruby u Hustopeč nad Bečvou na farmu Zdeňka. Fotoreportáž nám poslala Denisa Humená. Děkujeme.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.