Ve dnech 23. až 24. května se 40 dětí a pět pedagogů ZŠ a MŠ Bělotín vydalo na poznávací a vzdělávací návštěvu naší partnerské školy v Polsku. Pokračujeme tak v partnerství mezi obcemi Bělotín a polským Kołonowskie.

Přivítání ze strany našich hostitelů bylo velmi milé. V hale školy po přivítání paní ředitelkou nám děti prvního a druhého stupně předvedly lidové tance. Zazpívala malá a nadaná sólistka a pěvecký sbor, který si dokonce připravil českou písničku Prší, prší. My jsme společně se sborem zpívali polsky Zachodzi słoneczko. Po programu pronesli svou zdravici pan ředitel ze ZŠ Bělotín a starosta obce Kolonowskie.

Pak jsme se vypravili společně s polskými žáky a pedagogy na první výlet, a to do největšího evropského Dinosauřího parku JuraPark Krasiejów. Zde jsme měli oběd a po jídle jsme se vydali vláčkem a pěšky na prohlídku. V parku je skoro 70 druhů dinosaurů, asi 200 realisticky vyrobených modelů, viděli jsme autentické vykopávky, užili jsme si 3D setkání s mořskými tvory a pro děti je tam spousta atrakcí – nafukovací skluzavka, kolotoč…(užívali si všichni). I nabídka občerstvení a upomínkových předmětů žáky potěšila.

Po návratu do školy a ubytování jsme navštívili muzeum – nejstarší dům ve městě, kde kdysi žila rodina ředitele vysoké pece. Je zde i expozice mapující historii zemědělství. Poté jsme se vydali na Divokou chatu. Zde nás čekala večeře, uskutečnily se sportovní závody, mezinárodní diskotéka. Naši žáci vytvořili skupinku sportující a tancující a druhou – diskutující. Tady se už navazovala přátelství v jazyce českém, polském a anglickém. Počasí nám přálo, den byl naplněn aktivitami, všichni jsme byli plni zážitků i jídla.

Druhý den ráno většina z nás na mobil obdržela sms s varováním před silnou bouřkou. To nám nevzalo chuť zúčastnit se připravených aktivit. Nejprve nám paní ředitelka ukázala svou pěknou moderní školu a pak jsme šli plnit pracovní dílny s tématem „S ekologií jsem kamarád“, pod záštitou regionální organizace MAS.

Této aktivity se zúčastnily i další dvě základní školy z obce Kołonowskie. Jednalo se o workshopy a poznávací aktivity. Žáci byli rozděleni do několika skupin, byly i skupiny česko-polské, žáci procházeli jednotlivá stanoviště a plnili úkoly. Asi nejoblíbenější stanoviště bylo to se zmrzlinou z místních produktů (smetanová, borůvková, citronová s mátou, sušenková s mákem…) a stanoviště, kde žáci jezdili na čtyřkolovém voze a pohon zajišťovali šlapáním do pedálů. Na jiném stanovišti třídili odpad, poznávali byliny, vlastní silou zajišťovali elektřinu pro mixér a odměnou jim byl výborný jablečný mošt.

Bělotínští žáci svými odpověďmi prokazovali velmi dobré znalosti a byli chváleni. Těsně před koncem těchto aktivit přišla avizovaná bouřka. Začalo silně pršet, padaly kroupy, oblohu křižovaly blesky a všichni se utíkali schovat do školy. Po obědě následovalo velmi srdečné loučení a vydali jsme se na cestu domů. Byly to dva úžasné dny plné aktivit, dobré nálady a přátelské atmosféry.

