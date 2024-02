Divadlo Schod přivezlo do Skaličky Kompot. Lidé se bavili

Divadlo u nás ve Skaličce má stále v kulturně společenském životě své místo. Před padesáti lety se pravidelně pětkrát ročně přes zimní období jezdilo autobusem do divadla do Olomouce. Posledních dvacet let jezdí divadelní soubory do Skaličky, ale nezapomíná se na návštěvy divadla v Ostravě nebo Praze.

Divadlo Schod ve Skaličce. | Foto: František Pavlík, se souhlasem

V pátek druhého února večer k nám přijelo divadlo Schod z Valašského Meziříčí. Přijeli k nám podruhé a sokolovna byla plná i po čtvrteční přednášce manželu Márových. Divadlo Schod vzniklo v roce 1973 a poprvé vystoupilo na Silvestra v M-klubu města Valašské Meziříčí. Vzpomenu jejich současnou éru. Hrají pouze vlastní hudební komedie-muzikály, které čerpají jak z historie, tak i ze současnosti, někdy i pohádky. Nepotřebují k tomu oponu a v M-klubu sedí jeho diváci u stolu restaurace. Letos to opravdu vyšlo a podařilo se nám rozlyžovat téměř 40 potštátských dětí A není ani tak divadlem, jako veselým pohledem na neveselý svět. Ale potřebují elektrický proud, protože jim k tomu pohledu hraje kapela a potřebují diváky, kteří nechají starosti doma a přišli se bavit. Tato slova se úplně vyplnila u nás ve Skaličce. Poprvé se nesedělo v řadách, ale u stolu. Tento způsob se používá i na ostatních akcích v sokolovně. Letošní představeni s názvem Kompot bylo opět z tvůrčí kuchyně divadélka Schod. Viděli jsme tematicky různorodé scénky. Zavítali jsme například do penzionu U Tří krásek a seznámili se s jeho půvabnými obyvatelkami. Taneční obor ZUŠ Hranice má za sebou baletní premiéry Edith a Louskáček. A dál? V policejním příběhu jsme se zamýšleli nad psychologickými pohnutkami nešťastného vraha. Nahlédli jsme co se děje v ložnici Kleopatry a housle skřeka Dalibora z Kozojed zavřeného ve věži. To vše bylo samozřejmě okořeněno písničkami. Každý divák si přišel na své a mohl se do sytosti namlsat humoru a zábavy.