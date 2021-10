Staré hudební nástroje, plakáty, výstřižky z novin, demokazety, vzkazy upozorňující muzikanty na nadměrný hluk nebo audioprůvodce s hudebními ukázkami, to všechno uvidíte a uslyšíte na výstavě, která připomene hranické kapely ze „svobodných a divokých“ devadesátých let minulého století.

Po revoluci v roce 1989 se na kulturní mapě Hranicka vynořily bigbítové kapely, jejichž počet se vyšplhal až na téměř dvacet aktivních hudebních těles.

Na výstavu navazuje v pátek 24. září v 19 hodin hudební akce s názvem Hranická rocková nostalgie v bývalém Hudebním klubu na Staré střelnici (dnešní restaurace). Večer bude nabitý rockovou hudbou převážně z 90. let. Vystoupí kapely H-band a Oranice. Čekají vás vstupy s hlavními protagonisty, jam session, krátké hudební vsuvky rockových matadorů. Celým večerem se ponese muzika hranické rockové scény 90. let. Ke zhlédnutí budou koncerty a klipy známých skupin pocházejících z Hranic jako je Citron, November 2nd, Tarantula, Wizard a mnoho dalších.

Mnohým odchovancům této éry se podařilo prosadit na celostátní úrovni; kupříkladu Petr Marek s projektem Midi Lidi, Boris Carloff nebo kapely Traktor, November 2nd či Silent Stream of Godless Elegy.

Výstava tak nahlédne do historie těchto a dalších kapel – Tarantula, O.K.No, Oranice, Last Dream, Noonies, Bubble Gun, Huygensův princip, Živec Ortoplaz, Unarclub, Ration of Cannabis, Memoria, Laila, Scapegoat, Raimond, Wizard či Citron za dob Václava Vlasáka a Fanyho Michalíka.

Přiblíží atmosféru Hudebního klubu Na staré střelnici a prvních ročníků festivalu Rockové Hranice. Těšit se můžete na instalaci dobové rockové zkušebny.

Dozvíte se, kdo z místních hvězd získal ocenění Zlatý slavík, Anděl nebo Český lev. Vyzkoušet si budete moci theremin, zvláštní hudební nástroj, který rozezníte bez jediného dotyku.

Nechybí ani hudební ukázky v moderní podobě, kdy si je zájemci budou moci poslechnout pomocí svých mobilních telefonů. Součástí výstavy bude také velkoplošná projekce.

Výstavu připravilo hranické muzeum ve spolupráci s Hudebním a filmovým muzeem regionu Hranicko.

V Galerii Stará radnice je ke zhlédnutí až do 5. prosince.

Zdroj: www.kultura-hranice.cz