Hlavní suroviny pro pečení byly ořechy a med. Pekařky a pekaři ze Špiček, ale i z okolních vesnic nám přinesli do soutěže rekordní počet koláčů. Bylo jich rovných 40.

Do boje o pěkné ceny a putovní vařechu se totiž zapojili i dva muži. Rozhodování bylo tentokrát opravdu těžké. Každý z návštěvníků mohl označit pouze tři koláče, které mu nejvíce chutnaly.

Po 17 hodině jsme sečetly hlasy a takto to dopadlo. Třetí místo obsadil Jiří Trusina. Se stejným počtem hlasů patřilo druhé místo Báře Frydrychové a Monice Rušarové. První místo a putovní vařechu převzala Ilona Navrátilová.

Skalička si zazpívala koledy

Do soutěže o špičkovou pálenku se nám sešlo 20 půllitrových lahví. Většina z těch, kdo se odhodlali hodnotit přinesené vzorky ochutnávali opravdu poctivě.

Na záznamové archy si pečlivě dělali poznámky, aby pak mohli vybrat tu opravu nejlepší pálenku dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Po sečtení hlasů třetí místo obsadil cestovatel Tomík Vejmola, druhé místo Radek Novotný. No a první cena putovala do Bělotína k Jiřímu Šnejdrlovi. Vítězové také obdrželi pěkné ceny. Byly to různě veliké nádoby na slivovici.

Dobráci ze Skaličky, Zámrsk, Ústí i Horních a Dolních Těšic skládali účty

V rámci soutěže proběhla výstava vánočních dekorací, které členky spolku pod vedením Jarky Pajdlové společně vyráběly. Vyrobené svícny byly i na prodej.

Vstupenky byly slosovatelné a tak několik návštěvníků z bezmála stovky platících vyhrálo pěknou, ručně vyrobenou cenu. Zavítali k nám opět zástupci Větrného domova ze Skaličky, aby prodávali zajímavé výrobky svých klientek.

Aby se ani malí návštěvníci nenudili připravila naše členka Radka Kunovská „ořechové“ dílničky. Děti si mohly vyrobit myšky, soby, stromečky a vánoční přání.

OBRAZEM: Nábřeží v Kropáčově ulici v Hranicích se už rýsuje. Podívejte se

Na všechny výrobky byly použity ořechy burské nebo skořápky od ořechů vlašských nebo pistáciových.

Vlasta Novotná,

Spolek že ze Špiček

Děti ze Špičkové školky vydaly vlastní kuchařku. Pokřtil ji Tomík na cestách

Vánoční strom rozsvítily děti ve Skaličce s andělem