Třída 4.B Základní školy 1. máje v Hranicích se zúčastnila v pátek 5. ledna akce, na kterou se už delší dobu připravovala. Celorepublikové sčítání ptactva s názvem Ptačí hodinka nedopadlo sice úplně podle našich představ, ale když jsme si o tom všem popovídali, nebyli jsme vůbec smutní.

Ptačí hodinka na ZŠ 1. máje v Hranicích. | Foto: Andrea Lukášová, se souhlasem

Od začátku prosince jsme chodili přikrmovat ptáčky na naše tři krmítka, která nám pan školník připravil na školní zahradě. Zašli jsme si do zverimexu pro krmivo a pak každý den vyrážela služba na kontrolu krmítek a dosypat nová zrníčka.

V hodinách čtení a přírodovědy jsme pomocí tabletů chystali klíče k určování ptactva a seznamovali se s druhy, které na krmítko s velkou pravděpodobností mohou přiletět. V den D jsme vyzbrojeni dalekohledy a mobily (pro případ pořízení fotek) vyrazili na stanoviště, odkud jsme mohli dění na krmítku sledovat.

No a co jsme viděli??? Sýkorky koňadry a samičku kosa černého. Nebudeme lhát… mírné zklamání bylo znát. Ovšem do té chvíle, než jsme si uvědomili, že přírodě neporučíme.

I tak nás tento projekt naučil mnohému… naučili jsme se, jak se o ptactvo v zimním období starat, finanční gramotnost jsme potrénovali při nákupu krmení, bez čtenářství a vyhledávání těch správných zdrojů informací by to nešlo a nazapomněli jsme ani na digitální gramotnost.

Zkoušeli jsme si také stanovit hypotézy a ty jsme po pozorování buď přijali nebo zamítli. Bonusem byl trénink tichosti a trpělivosti při samotném počítání.

Velkou radost mám z toho, že děti chtějí s krmením ptáčků pokračovat i po skončení projektu a že někteří začali i s přikrmováním doma.