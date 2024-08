Pracovník/ce na CNC horizontální vyvrtávačce Nástup možný IHNED. Pracovní doba - ranní směna od 6:00 do 14:30 hodin. Náplň práce: Volba strategie upínání a obrábění, tvorba programu (CAM), řídící systém stroje Hedenhain 380; Upínání a měření dílů, nastavování nářadí, práce s měřidly; Obrábění frézováním, vrtáním a jinými doprovodnými operacemi. Zálohování dat, vytváření databáze programů Poznámka: Obráběný materiál: ocel 85%, hliníkové slitiny 10%, ostatní kovy a litina 3%, ostatní materiály 2%; - Velikost obrobku 2 x 1,4 x 1,2 m, do hmotnosti 3 tun, nosnosti otočného stolu (většinou mají díly hmotnost do 800 kg); Pracoviště je opatřeno mostovým jeřábem Požadujeme: Vyučen v oboru frézař na CNC strojích nebo střední průmyslová škola strojní; Praxe na vyvrtávacím stroji výhodou. Fyzickou zdatnost. Zájemci se mohou hlásit: - zasláním životopisu (CV) na e-mail: svobodova@kbhcz.cz 30 000 Kč

