Pohybovalo se tu také několik starších dětí oblečených ve fotbalových dresech a ty dělaly dozor u jednotlivých soutěžních disciplín. Než začne utkání, musí se hráči vždy nejprve rozhýbat. Rozcvičku vedla Bára a Ela, dozor měla paní Jaroslava. A nikdo nešvindloval a hlavně ti nejmenší účastníci do rozcvičky dávali vše.

Každý pak dostal kulatou placku se svým jménem a vydal se plnit úkoly. Jako první byl výkop do branky, pak shazování plechovek, dále balónem projet slalom a následoval kvíz o fotbale. To byl těžký nelehký hlavně pro malé děti. Co nevěděly, mohli jim však poradit rodiče nebo starší děti.

Poté, co jsme se vrátily na základnu, jsme se občerstvili a pak začal další program - malování na triko. Nejvíce si psala čísla a jména světoznámých fotbalistů. Kulturní komise také připravila spoustu her. Zajímavá byla hra, při níž se z pevného papíru uřezal delší pás. Ten se na krajích spojil, dítě si do něho vlezlo a po čtyřech se pohybovalo dopředu. Pak si děti uvázaly za nohu nafouklý balónek. Úkolem bylo snažit se co ho ostatním co nejrychleji prasknout. A tady byly trochu slzičky těch nejmenších, že druhý mu ho praskl, ale to se rychle vyřešilo náhradním balónkem.

Také se vyráběl fotbalový míč z papírových podtácků a skákalo se přes švihadlo. Her bylo přichystaných hodně, ale musely se také posilnit uzeným kabanosem, zapít malinovkou nebo kofolou a nechyběly zákusky. Tentokrát byl výběr ze čtyř druhů a všichni je chválili.

Nejvíc se děti těšily na večerní promítání filmu - připravený byl animák Kung Fu Panda 4. Jelikož foukal silný vítr a chvílemi nebylo nic slyšet, organizátoři přesunuli promítání přímo do kiosku. Akce se vydařila, bylo teplo až na ten vítr.

Poděkování patří kulturní komisi i obecnímu úřadu v Horních Těšicích, sponzorům Smoza a Krespo.

Milena Rušarová, Horní Těšice