FOTO: Na kole přes Kroměříž do Holešova. Zámecký park je na procházku ideální

Nevíte, kam na výlet nejen na kole? Já jsem se tentokrát vydal severněji, a to konkrétně přes Kroměříž (nádherné město s perfektním minipivovarem) do Holešova. Ten den jsem měl štěstí na pěkné počasí a tak se jelo i parádně, sem tam při lehkém závanu větru nebylo ani vedro. Po necelých třech hodinách jsem dorazil do cíle, a to na druhý konec parku, kde jsem sesedl a pěšky při kole se vydal parkem až k nádhernému architektonickému zámku.

