Právě potok je dalším spojovacím prvkem, který návštěvníka nenásilně přivádí do třetí, moderní evropské zahrady, které dominuje na skalním ostrůvku v travnaté ploše posazený středomořský cedr.

V Zahradě tří pahorků, jak zní název první ze zahrad s dominantním červeným altánem, najdeme devět vápencových kamenů sestavených do podoby pohoří, tvarované borovice, japonské javory i žulovou lampu „Kasuga.“

Přibližně dvacet let tvorby, přemýšlení a komponování stojí za dílem, které vybudovali manželé u svého domu na vesnici nedaleko rušného okresního města.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.