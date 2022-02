Fotografie: Jiří Andrýsek, Jiří Necid, Miloš Maršálek a Pavel Diatka

Jiří Andrýsek, Jiří Necid, Miloš Maršálek a Pavel Diatka Obrazy: Eva Mejsnarová, Lenka Pchálková, Petr Lev, Naďa Jandová, Pavel Petřík, Renata Doleželová a Helena Dřímalová

Eva Mejsnarová, Lenka Pchálková, Petr Lev, Naďa Jandová, Pavel Petřík, Renata Doleželová a Helena Dřímalová Malované hedvábí a batika: Jana Petříková

Jana Petříková Keramika: Jana Segeťová

Jana Segeťová Vyšívané obrazy: Marie Červeňová

Mladý umělec Jakub Novák představuje v hranické Synagoze Výhledy z hnízda

Výstava je v Galerii M+M veřejnosti přístupná až do pátku 18. února od středy do neděle od 13 hodin do 17 hodin.

