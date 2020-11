I přes tuto zvláštní dobu letošního roku, se Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Horní Moštěnice rozhodla uspořádat fotosoutěž s názvem Příroda kolem nás.

V kategorii 13 – 18 let: 1. místo Karolína Hudečková. | Foto: Karolína Hudečková.

Byla zaměřena na krásy přírody v obci Horní Moštěnice a okolí a byla určena pro děti ve věku do 13 let a od 13 – 18 let.