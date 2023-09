Francouzské krásky aneb Setkání s automobilovými skvosty značky Bugatti

FOTOGALERIE/ Je to jen čtrnáct dní, kdy jsme po delším čase zamířili na výstaviště do moravských Atén, do Kroměříže. Naším cílem byla tentokrát výstava s poutavým názvem Francouzské krásky. A přesto, že se nejednalo o krásné ženy, šarmantní, okouzlující Francouzky to přece jen byly.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Francouzské krásky v Kroměříži. | Foto: Karel Machyl, se souhlasem

Dovolte mi, milí čtenáři, pozvat vás prostřednictvím fotografií na zajímavou výstavu veteránů, přesněji řečeno francouzských vozů značky Bugatti. Tyto vozy jsou jakousi ikonou automobilového světa, jsou i oslavou umu a zručnosti jejich tvůrců. V mnoha případech se jedná doslova o umělecká díla, které si jejich majitelé opečovávají a hýčkají jako vzácný šperk. Mnozí však se svými vozy dodnes závodí a účastní se akcí doslova po celém světě. V minulosti byla tato značka spojena nerozlučně také s naší pravděpodobně nejslavnější automobilovou závodnicí, paní Eliškou Junkovou. Tip na výlet: Hrad Buchlov, původně královský hrad sloužil jako obranná pevnost Akce však nebyla jen o vozech Bugatti, nádherný byl také pavilon oslavující historii i současnost vozů Škoda. Ozdobeny květinami, krásně nasvětleny se vyjímaly vozy Laurin & Klement odkazující na bohatou historii mladoboleslavské značky. K vidění zde byly i motocykly a motokola tohoto výrobce, málo známé nebo zapomenuté modely, také však to nejmodernější, co dnes Škodovka nabízí. Víte, že první automobil, který do světa poslali pánové Laurin a Klement vyjel z jejich továrny už v roce 1905? Od té doby jsou to milióny vozů, které jsou chloubou našeho automobilového průmyslu. Čtenáři výletují: Přehrada Horní Bečva a vyhlídka nad lomem lákají k návštěvě Aby toho ovšem nebylo málo, akci využili také příznivci další ikonické značky aut. Sraz si tady dali milovníci německých vozů Porsche. Své obdivovatele tu tak měly ty nejstarší otevřené modely i ty z posledních let splňující ta nejpřísnější kritéria nejen z pohledu aerodynamiky, ale i výkonu a samozřejmě krásy. Mezi všemi těmi vystavenými vozy výše uvedených značek se ale objevily i jiné. K prohlédnutí bylo několik francouzských Peugeotů, Citroeny, německý Mercedes, britské Bentley, vozy značky MG, ale také třeba Jawa Minor. Ano, naše Jawa to nebyly vždy jen motorky. Kam na výlet? Za adrenalinovým zážitkem v Jeseníkách do Jeleního safari Minory se vyráběly zhruba v letech 1937 až 1947 a dnes patří mezi vzácné a obdivované sběratelské kousky. Svým impozantním vzhledem, obklopen muzikanty, lákal návštěvníky také starý hasičský vůz Škoda. No bylo toho k vidění hodně. A byť to není příroda, doufám, že se fotografie budou líbit. I toho je krása, která má své obdivovatele. A není jich zrovna málo. Před konstruktéry, výrobci i těmi, kteří takovéto vozy renovují a vdechují jim nový život, se sluší smeknout. Karel Machyl Zdroj: Jan Lakomý