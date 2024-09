Referent/ka OPVZ, oddělení hygieny práce Prostějov a Přerov Náplň práce: Komplexní výkon a samostatné provádění státního zdravotního dozoru a dalších odborných činností v oboru hygieny práce v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), včetně zpracování protokolů, stanovení nezbytných vyšetřování a měření, vyhodnocení výsledků laboratorních vyšetření, stanovení návrhů k odstranění nedostatků. Analýza prevence infekčních onemocnění a dalších hromadně vyskytujících se onemocnění v oboru hygieny práce, kdy samostatně plní úkoly orgánu ochrany veřejného zdraví v této oblasti. Výkon činností vedených dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Prošetřování podnětů a oznámení občanů v oblasti ochrany veřejného zdraví v oboru hygiena práce, včetně jejich vyřizování. Vypracování odborně náročných stanovisek, závazných stanovisek a vyjádření v oblasti hygieny práce se závažným dopadem do oblasti ochrany zdraví populace včetně plnění úkolů orgánu ochrany veřejného zdraví jako dotčeného správního úřadu z hlediska dopadu na pracovní podmínky a zdraví zaměstnanců při práci. Příprava odborných podkladů pro tvorbu programů ochrany a podpory veřejného zdraví. Kompletní zajišťování agendy v informačních systémech potřebných pro výkon práce v oboru hygiena práce. Kontrola plnění závazných opatření v oblasti hygieny práce, uložených orgánem ochrany veřejného zdraví. V případě epidemických výskytů infekčních onemocnění většího rozsahu či jiných plošných hrozeb pro veřejné zdraví vykonává epidemiologická šetření a s tím spojené činnosti s informačními systémy. Požadavky: znalost zákona č. 258/2000 Sb. a související legislativy dle odborného zaměření; dobrá uživatelská znalost práce na PC (MS Office); komunikační dovednosti a samostatnost; spolehlivost, pečlivost, schopnost týmové spolupráce; - schopnost práce v terénu; řidičský průkaz skup. B, aktivní řízení; trestní bezúhonnost; ochota učit se novým věcem; vítána praxe a zkušenosti v oboru. Přihlášky k výběrovému řízení doručte na adresu KHS, Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc nebo zasílejte na e-mailovou adresu: jana.skoupilova@khsolc.cz, a to v termínu do 6. září 2024. Bližší informace o této pracovní pozici Vám poskytne ředitelka odboru správního Mgr. Zuzana Švarcová na tel. 585 719 240. 26 600 Kč

